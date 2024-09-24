Правда ли, что картофель, который используют в МакДональдсе, обрабатывают смертельно опасными пестицидами?

“Для изготовления картофеля фри в сети ресторанов быстрого питания МакДональдс всегда используется один и тот же сорт картофеля из США – Russet Burbank. Необычайно длинный и сложный в выращивании, но именно этого они и добиваются. Потому что когда вы бываете в МакДональдсе, вам не может не понравиться картошка фри, упакованная в красные коробки. Они настаивают на том, чтобы на картофеле не было никаких изъянов. Существует очень распространенный дефект картофеля сорта Burbank, который называется сетчатый некроз. Это небольшая коричневая линия или пятна, которые проступают сквозь картофель. Так вот, МакДональдс такой картофель покупать не станет. Единственный способ устранить этот дефект – это уничтожить тлю, которая его провоцирует. Для этого поля с картофелем обрабатывают пестицидом под названием „Монитор“. Этот пестицид настолько токсичен, что фермеры, выращивающие этот картофель в Айдахо (штат в США – ред.), не выходят на свои поля в течение пяти дней после опрыскивания“, – утверждают создатели видеоролика.