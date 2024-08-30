Правда ли, что из-за Великой перезагрузки простые люди попадут в рабство к глобальным корпорациям?

Некоторые правительства и эксперты поддержали это предложение, однако некоторые раскритиковали его за действительно „элитистский“ подход к управлению обществами, за слишком большую роль, которая приписывается частным корпорациям и за то, что ВЭФ под названием „Великая перезагрузка“ по сути предложил все те же старые идеи, что годами продвигались этой организацией. Это же можно считать главным аргументом против теорий заговора – хотя эта идея была поддержана отдельными правительствами (например, CША, Канады, Новой Зеландии), она не привела ни к каким реальным результатам или глобальным изменениям, и, тем более, к установлению мирового правительства и „рабству простых людей“.