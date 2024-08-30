Правда ли, что из-за Великой перезагрузки простые люди попадут в рабство к глобальным корпорациям?

Teiginiai
Для простых людей „Великая перезагрузка“ — это „рабство“. Этой перезагрузкой руководит глава Всемирного экономического форума Клаус Шваб. Миллиардеры, глобалистские корпорации будут владеть всем: домами, фабриками, фермами, автомобилями, мебелью, а обычные граждане будут арендовать то, что им нужно, — если позволит их социальная кредитная история.
Verdiktas
Программа „глобальной перезагрузки“ Всемирного экономического форума не раз становилась объектом теорий заговора: утверждается, что при помощи этой программы будет установлен контроль глобального тоталитарного правительства над всем населением Земли. Слова австралийского сенатора – очередная версия этой теории заговора. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Австралийский сенатор от штата Куинсланд Малколм Робертс придерживается ультраправых и конспирологических взглядов: он известен, прежде всего, потому, что активно отрицает изменение климата и всячески противодействует любым попыткам законодательно защищать окружающую среду.
Так, например, Робертс обвинял Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в том, что оно фальсифицировало климатические данные, чтобы преувеличить потепление в Арктике. Он утверждает, что ООН „уничтожает суверенитет Австралии“ посредством таких соглашений, как „Повестка дня на XXI век“ (Agenda 21) (принято в 1992 году), которые нацелены на повышение качества окружающей среды и оздоровление экономики.
„Великая перезагрузка“ — это предложение Всемирного экономического форума (ВЭФ) по восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19. Эта программа была представлена в мае 2020 года Чарльзом, принцем Уэльским (сейчас королем Великобритании), и директором ВЭФ Клаусом Швабом.
„Великая перезагрузка“ немедленно породила отклик среди сторонников теорий заговора, которые верят в то, что это шаг на пути к созданию тайного тоталитарного мирового правительства. Некоторые конспирологи утверждали, что мировая элита планирует ограничить личные свободы, такие, как употребление мяса и вождение автомобилей на бензине, борясь с изменением климата. Слова австралийского сенатора Малколма – подтверждение того, что эта теория нашла своих сторонников и в Австралии.
На самом деле, программа „Великой перезагрузки“ предлагала улучшить координацию национальных правительств и также провести реформы, способствующие более справедливой экономике внутри стран (например, изменения в налогах на имущество, новые правила, регулирующие торговлю и конкуренцию). „Большая перезагрузка“ также предполагала использование инвестиционных средств государств и частных компаний для создания более устойчивых и справедливых условий жизни. Наконец, „Великая перезагрузка“ предполагала объединение усилий из разных отраслей общества для решения комплексных проблем здравоохранения и образования. Как пример, приводились усилия компаний, университетов и бизнесов, которые объединили усилия для разработки вакцин, тестирования и отслеживания инфекций во время пандемии COVID-19.
Некоторые правительства и эксперты поддержали это предложение, однако некоторые раскритиковали его за действительно „элитистский“ подход к управлению обществами, за слишком большую роль, которая приписывается частным корпорациям и за то, что ВЭФ под названием „Великая перезагрузка“ по сути предложил все те же старые идеи, что годами продвигались этой организацией. Это же можно считать главным аргументом против теорий заговора – хотя эта идея была поддержана отдельными правительствами (например, CША, Канады, Новой Зеландии), она не привела ни к каким реальным результатам или глобальным изменениям, и, тем более, к установлению мирового правительства и „рабству простых людей“.
Источники
The Sydney Morning Herald: Malcolm Roberts leaves NASA ’flummoxed’ with Q&A climate claims
News.com.au: One Nation Senator Malcolm Roberts in call for OzExit from United Nations
BBC: What is the Great Reset - and how did it get hijacked by conspiracy theories?
E&E News by Politico: Climate foes push Great Reset conspiracy theory
Institute for Strategic Dialogue: The ’Great Reset’ Conspiracy in Australia
The Guardian: How the ’great reset’ of capitalism became an anti-lockdown conspiracy
OpenDemocracy: Conspiracy theories aside, there is something fishy about the Great Reset