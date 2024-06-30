Правда ли, что искусственный интеллект создаст новую глобальную религию?

С этим мнением писателя можно соглашаться или не соглашаться (многие христианские СМИ и организации раскритиковали слова Харари), однако из контекста понятно, что историк не призывает создать новую глобальную религию, а рассуждает о возможностях ИИ. Более того, в других своих высказываниях Харари предупреждал об опасностях ИИ, в том числе в сфере религии. Несмотря на это в интернете на разных языках распространились фейки о том, что советник главы Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба Юваль Ной Харари призвал к созданию единой новой религии при помощи ИИ.