Правда ли, что глобалисты внедряют систему социального кредитного рейтинга во всем мире?

Teiginiai
Популярные ватиканские СМИ рассказывают, что „миллионы людей столкнутся с трудностями в связи с окончанием использования наличных денег через 5 лет“, а новая финансовая система будет внедрена поэтапно до 2027 года. Это один из первых официальных анонсов системы социального кредитного рейтинга, которую глобалисты собираются внедрять во всём мире — наличным в ней места не будет.
Verdiktas
Статья, на которой основано утверждение про „глобалистов“ и новую финансовую систему, на самом деле обсуждает конкретную проблему в отдельно взятой стране – Великобритании. Так как большая часть общества сама отказывается от наличных (а не по принуждению „глобалистов“), отдельные люди могут столкнуться с трудностями. Текст не обещает, что это произойдет к 2027 году, а лишь предполагает. Статья была опубликована не в „ватиканских СМИ“, а в британском таблоиде. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
В качестве „доказательства“ к постам прилагаются скриншоты газетных публикаций – однако непонятно, при чем здесь ватиканские СМИ, так как на скриншотах одно и то же издание – британский таблоид Daily Express.
Статья, о которой идет речь в посте на Facebook, не рассказывает о планах неких „глобалистов“ – она посвящена конкретной тенденции, наблюдаемой в Великобритании. Так как все больше и больше людей в Британии сами отказываются от использования наличных и переключаются на использование платежных карт, исчезает потребность в банкоматах и большом количестве отделений банков. Эта тенденция, по мнению экспертов из статьи, повредит тем членам общества, которые полагаются на наличные – например, пожилым людям и местным микро-бизнесам.
Более того, 2027 год (который упоминается в постах на Facebook) - это вовсе не конкретная дата якобы внедрения новой финансовой системы, а лишь предположение одного из экспертов (статья была опубликована в 2022 году). При этом Банк Англии (Bank of England, по сути, центральный банк Соединенного Королевства) еще в 2019 году успокоил граждан страны: „Хотя будущий спрос на наличные деньги не определен, маловероятно, что они исчезнут в ближайшее время“.
Источники
DailyExpress: Миллионы британцев могут оказаться отрезанными от системы, так как наличные деньги „постепенно выводятся из обращения в течение пяти лет
Институт экономики: Британия переходит на безналичный расчет – и это прекрасно
Банк Англии: Вымрут ли наличные деньги? Наличные остаются популярными, несмотря на рост бесконтактных карт и других новых способов оплаты