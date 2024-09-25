2024.09.25 16:42

Правда ли, что глобалисты внедряют систему социального кредитного рейтинга во всем мире?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: pixinoo | Shutterstock

Некоторые пользователи Facebook утверждают, будто „ватиканские СМИ“ рассказывают о глобалистах, собирающихся внедрять во всём мире безналичную систему расчета, которая также станет системой социального кредитного рейтинга. Объясняем, почему это ложь.

Teiginiai

Популярные ватиканские СМИ рассказывают, что „миллионы людей столкнутся с трудностями в связи с окончанием использования наличных денег через 5 лет“, а новая финансовая система будет внедрена поэтапно до 2027 года. Это один из первых официальных анонсов системы социального кредитного рейтинга, которую глобалисты собираются внедрять во всём мире — наличным в ней места не будет.

Verdiktas

Статья, на которой основано утверждение про „глобалистов“ и новую финансовую систему, на самом деле обсуждает конкретную проблему в отдельно взятой стране – Великобритании. Так как большая часть общества сама отказывается от наличных (а не по принуждению „глобалистов“), отдельные люди могут столкнуться с трудностями. Текст не обещает, что это произойдет к 2027 году, а лишь предполагает. Статья была опубликована не в „ватиканских СМИ“, а в британском таблоиде. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

В качестве „доказательства“ к постам прилагаются скриншоты газетных публикаций – однако непонятно, при чем здесь ватиканские СМИ, так как на скриншотах одно и то же издание – британский таблоид Daily Express.

Статья, о которой идет речь в посте на Facebook, не рассказывает о планах неких „глобалистов“ – она посвящена конкретной тенденции, наблюдаемой в Великобритании. Так как все больше и больше людей в Британии сами отказываются от использования наличных и переключаются на использование платежных карт, исчезает потребность в банкоматах и большом количестве отделений банков. Эта тенденция, по мнению экспертов из статьи, повредит тем членам общества, которые полагаются на наличные – например, пожилым людям и местным микро-бизнесам.

Скриншот из социальных сетей

Более того, 2027 год (который упоминается в постах на Facebook) - это вовсе не конкретная дата якобы внедрения новой финансовой системы, а лишь предположение одного из экспертов (статья была опубликована в 2022 году). При этом Банк Англии (Bank of England, по сути, центральный банк Соединенного Королевства) еще в 2019 году успокоил граждан страны: „Хотя будущий спрос на наличные деньги не определен, маловероятно, что они исчезнут в ближайшее время“.

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