Правда ли, что глобалисты в ВОЗ хотят вакциной от птичьего гриппа уничтожить птицефабрики?

Teiginiai
ВОЗ начала разработку м-РНК вакцины от птичьего гриппа. Это неэффективно, потому что заболевание нельзя лечить «изменением генов заболевания». На самом деле, эта вакцина – очередной план «глобалистов» по уничтожению птицефабрик и птиц, чтобы заставить человечество питаться насекомыми.
Verdiktas
ВОЗ не разрабатывает вакцины сама, а оценивает качество, безопасность и эффективность уже созданных вакцин, чтобы потом решить, можно ли их рекомендовать к использованию.
Вакцины типа м-РНК не меняют ДНК (гены) человека – они учат организм распознавать вирус, при этом не заражая человека.
Не существует заговора «глобалистов» против птицефабрик, однако обсуждается вред, наносимый ими окружающей среде. Непонятно, как можно вакциной от птичьего гриппа уничтожить птицефермы. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Человек может заразиться птичьим гриппом (ранее фиксировались случаи заражения птичьим гриппом типа H5N1). От птичьего гриппа типа H5N1 уже существуют традиционные вакцины для людей, по сути, заражающие человека частичкой вируса. Тем не менее, уже разрабатываются м-РНК вакцины от птичьего гриппа типа H5N1.
Существует также птичий грипп типа H5N2. 6 июня 2024 года различные международные СМИ сообщили, что в Мексике зафиксирована первая в истории человечества смерть от вируса именно типа H5N2. От этого заболевания вакцины для людей пока что не существует (только для животных).
Однако Всемирная организация здравоохранения не разрабатывает вакцины сама. Они разрабатываются компаниями или национальными организациями. По завершении клинических испытаний вакцина оценивается национальным регулятором. После одобрения регулятора производители могут представить вакцину в ВОЗ. ВОЗ оценивает качество, безопасность и эффективность вакцины, после чего может рекомендовать вакцину к употреблению и закупками в мировом масштабе.
Впрочем, это не первый фейк про ВОЗ и птичий грипп, распространяемый в интернете.
Недавно грузиноязычные и русскоязычные ресурсы распространяли информацию о том, что 194 страны ВОЗ якобы решили арестовывать и преследовать граждан, которые выступают против вакцин от птичьего гриппа.
Вакцины типа м-РНК не меняют гены (ДНК) человека – это очень распространенное заблуждение. Как объясняют Центры по контролю и профилактике заболеваний США (федеральное госагентство), эта вакцина учит организм человека создавать копии вируса, чтобы если человек заразится, организм мог распознать вирус и бороться с ним. При этом м-РНК вакцины, по сути, не заражают человека самим вирусом, а лишь доставляют в организм генетический элемент самого вируса. На ДНК самого человека это не влияет – лишь на иммунную систему.
Не существует заговора «глобалистов» против птицефабрик – однако эксперты действительно указывают на серьезный вред, наносимый окружающей среде птицефабриками. При этом, даже если бы такой заговор существовал, непонятно, как разработка вакцины от птичьего гриппа для людей помогает уничтожить сами птицефабрики.
- Источники
- WHO: Avian Influenza A(H5N1) - United States of America
- Time: What You Need to Know About Bird Flu Vaccines
- BBC: Man in Mexico dies with first human case of H5N2 bird flu
- European medicines agency: Avian influenza (bird flu)
- ВОЗ: Производство, безопасность и контроль качества
- Детектор Мифов: Дезинформация, будто ВОЗ накажет противников вакцин от птичьего гриппа
- ВоксУкраина: ФЕЙК: мРНК-вакцина от коронавируса опасна: она изменяет ДНК, стерилизует и убивает
- CDC.gov: Как действуют мРНК вакцины против COVID-19
- ScienceDirect: Intensive poultry farming: A review of the impact on the environment and human health