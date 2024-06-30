Правда ли, что глобалисты в ВОЗ хотят вакциной от птичьего гриппа уничтожить птицефабрики?

Впрочем, это не первый фейк про ВОЗ и птичий грипп, распространяемый в интернете. Недавно грузиноязычные и русскоязычные ресурсы распространяли информацию о том, что 194 страны ВОЗ якобы решили арестовывать и преследовать граждан, которые выступают против вакцин от птичьего гриппа.

Вакцины типа м-РНК не меняют гены (ДНК) человека – это очень распространенное заблуждение. Как объясняют Центры по контролю и профилактике заболеваний США (федеральное госагентство), эта вакцина учит организм человека создавать копии вируса, чтобы если человек заразится, организм мог распознать вирус и бороться с ним. При этом м-РНК вакцины, по сути, не заражают человека самим вирусом, а лишь доставляют в организм генетический элемент самого вируса. На ДНК самого человека это не влияет – лишь на иммунную систему.