Teiginiai



До 1880 года люди пользовались “свободной энергией”, а уже в 19 веке во всем мире были электрические трамваи беспроводного электроснабжения, работающие за счет “свободной энергии”, также в это время использовалось беспроводное освещение.



Verdiktas



Создатели видеосюжета манипулируют зрителями, используют фотографии трамваев, которые якобы работают за счет “свободной энергии”, (например, фотографию трамвая из Монреаля) в то время как на самом деле трамваи в 19 столетии получали электричество либо через воздушные линии, либо через наземные рельсы. Наш вердикт – манипуляция и фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Во-первых, электрические трамваи стали широко использоваться лишь в конце 19-го века, и большинство из них работали на проводном электроснабжении через воздушные линии или наземные рельсы. Попытки использовать батареи в качестве источника электроэнергии для трамваев предпринимались в 1880-х и 1890-х годах, но они оказались неудачными. Беспроводные системы энергоснабжения стали более распространенными только в последние десятилетия.

Ложь © Ekrano nuotr.

Во-вторых, концепция "свободной энергии" обычно связана с идеями псевдонауки и не поддерживается учеными. Энергия не может быть создана из ничего, она должна быть преобразована из одного вида в другой. Также не существует доказательств, что в 19-м веке существовали технологии для эффективной беспроводной передачи энергии на длинные расстояния, что было бы необходимо для электрических трамваев, использовавших “свободную энергию”.

И, наконец, по поводу беспроводного освещения. Хотя в 19-м веке Никола Тесла проводил эксперименты по беспроводной передаче энергии, эта технология не была широко распространена или коммерчески успешна в то время. Беспроводное освещение, основанное на технологии беспроводной передачи энергии, является относительно новым изобретением. Также стоит отметить, что электрическое освещение стало распространенным только в конце 19-го века.

Несмотря на многочисленные заявления о создании устройств, производящих "свободную энергию", на данный момент такие технологии не подтверждены научными исследованиями и экспериментами. Кроме того, они противоречат законам термодинамики, в частности второму закону термодинамики, который гласит, что энергия не может быть создана или уничтожена, только преобразована из одной формы в другую.