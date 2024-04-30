Правда ли, что c помощью «умных очков» будут выявлять невакцинированных людей?

Вакцины воздействуют на иммунную систему человека. «Умные очки» могут определить, есть ли у человека температура. Однако при помощи этих очков невозможно проанализировать иммунитет человека и установить, вакцинирован ли он. Наш вердикт – ложь.

Распространяемое в соцсетях видео об «умных очках» китайской компании ROKID, при помощи которых можно было бы измерять температуру сразу большого числа людей – это на самом деле устаревшая новость. Сообщения об этих очках и о том, что ROKID планирует продавать их американским компаниям и организациям, появились вскоре после начала глобальной пандемии COVID-19, то есть весной 2020 года. Показанный в видео репортаж относится к тому же времени.