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В социальных сетях появилось видео, авторы которого рассказывают о том, что Ангела Меркель, бывший канцлер ФРГ, высказалась в поддержку отношений с Россией и “заткнула” всех немецких политиков, включая Анналену Бербок. На самом деле то, о чем говорят авторы видео – неправда.
Angela Merkel
Angela Merkel
© Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Teiginiai

Ангела Меркель, бывший канцлер ФРГ высказалась в поддержку отношений с Россией и “заткнула” всех немецких политиков, включая Анналену Бербок, главу министерства иностранных дел Германии, которая считает, что весь период сотрудничества с Россией был ошибкой.

Verdiktas

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Никаких цитат Ангелы Меркель авторы видеосюжета не используют, все, что есть – это несколько фотографий Меркель. Большая часть видео посвящена попыткам доказать, что западным странам и, прежде всего, Германии, надо отказаться от санкций и снова начать налаживать отношения с Россией. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Российские средства массовой информации и блогеры периодически распространяют видеосюжеты о том, что Ангела Меркель, бывший канцлер ФРГ поддерживала Российскую Федерацию в прошлом и продолжает это делать до сих пор. В качестве доказательств приводятся вырванные из контекста фрагменты тех или иных высказываний экс-канцлера, которые якобы подтверждают ее симпатию к Москве. На самом деле ситуация выглядит совершенно иначе.

Ложь
Ложь
© Ekrano nuotr.

Во-первых, нам бы хотелось привести полные цитаты из нескольких интервью, которые Ангела Меркель дала после нападения Российской Федерации на Украину: Ангела Меркель газете Süddeutsche Zeitung заявила следующее: „Агрессивная война России и президента Путина против Украины разрушает основы всего, о чем международное сообщество, в том числе тогдашний Советский Союз, а затем Россия, договорились в процессе СБСЕ и в Парижской хартии. 24 февраля этого года стало переломным моментом. Ввиду этой шокирующей ситуации, я думаю, очень важно, чтобы и как Германия, Европейский союз и трансатлантический оборонительный альянс НАТО заняли столь же единую, сколь и решительную позицию для защиты суверенитета и целостности Украины”.

Во-вторых, в интервью, которое Меркель дала журналисту еженедельника Der Spiegel, экс-канцлер ФРГ подчеркнула: “У меня определенное представление о ценностях, и оно принципиально отличается от представления президента Путина о ценностях. Он считает демократию неправильной, я – правильной и самой человечной формой правления при всех ее изъянах”. В-третьих, в интервью телеканалу ARD Меркель недвусмысленно осудила агрессивную войну России, однако добавила, что и Запад не сделал всего необходимого, чтобы ее предотвратить. “То, что произошло, – это большая ошибка со стороны России… разрыв со всеми нормами международного права, которые позволяют нам мирно сосуществовать в Европе. Я не разделяю мнение господина Путина, чтобы было ясно. Но нам не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить эту войну в Украине. И мы должны подумать и об этом тоже”.

В итоге нам бы хотелось дополнительно отметить, что Ангела Меркель не является действующим политиком, осенью 2021 года Меркель ушла с поста канцлера ФРГ, следовательно любые ее высказывания не могут трактоваться как слова действующего государственного чиновника.

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