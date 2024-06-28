Правда ли, что американскому журналисту предсказали смерть из-за вакцины?

С началом пандемии Буттар усилил свою критику вакцинации. Буттара даже называли членом „Дезинформационной дюжины“ – группы противников вакцинации, ответственной за почти две трети дезинформации о COVID-19 . Наши коллеги из „Вокс Украина“ уже разоблачали ложные утверждения Буттара про коронавирус .

В октябре 2021 года известный журналист телеканала CNN Дрю Гриффин взял интервью у Рашида Буттара. Мы не смогли найти полную версию интервью онлайн в открытом доступе. Однако по интернету разошлось видео якобы съемки интервью со стороны скрытой камерой. На этом видео журналист спрашивает у Буттара возможно ли умереть от вакцины. На это Буттар отвечает, что это „вероятно“. Гриффин затем говорит, что сам вакцинирован, и применяется ли это к нему. Буттар отвечает, что надеется через три года увидеть, что у журналиста все хорошо.