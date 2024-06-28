Правда ли, что американскому журналисту предсказали смерть из-за вакцины?

Teiginiai
Американский журналист с телеканала CNN Дрю Гриффин в октябре 2021 года взял интервью у Рашида Али Буттара – врача, который предупреждал об опасности вакцин. Журналист сказал, что вакцинирован, и спросил, умрет ли он. Доктор ответил, что это вероятно. 17 декабря 2022 года журналист скончался. Следовательно, доктор был прав и предсказал смерть Гриффина от вакцины.
Verdiktas
Смерть журналиста Дрю Гриффина была вызвана раком, с которым он боролся на протяжении долгих лет, еще до пандемии и до вакцинации. Таким образом, его смерть не имеет отношения к вакцинации и не связана с „предсказанием“ Рашида Али Буттара. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Рашид Али Буттар – лицензированный врач-остеопат, а также противник прививок и традиционных методов лечения. Он был известен своим противоречивым использованием хелатной терапии при многочисленных заболеваниях, включая аутизм и рак. Одна из самых известных историй, связанных с ним – история о том, как он якобы вылечил при помощи хелатной терапии Дезире Дженнингс – представителя чирлидеров спортивной команды Washington Redskins, которая заявляла, что потеряла способность нормально ходить и говорить после прививки от гриппа. Различные американские эксперты и СМИ критиковали историю женщины и ее лечения Буттаром, как сомнительную.
С началом пандемии Буттар усилил свою критику вакцинации. Буттара даже называли членом „Дезинформационной дюжины“ – группы противников вакцинации, ответственной за почти две трети дезинформации о COVID-19. Наши коллеги из „Вокс Украина“ уже разоблачали ложные утверждения Буттара про коронавирус.
В октябре 2021 года известный журналист телеканала CNN Дрю Гриффин взял интервью у Рашида Буттара. Мы не смогли найти полную версию интервью онлайн в открытом доступе. Однако по интернету разошлось видео якобы съемки интервью со стороны скрытой камерой. На этом видео журналист спрашивает у Буттара возможно ли умереть от вакцины. На это Буттар отвечает, что это „вероятно“. Гриффин затем говорит, что сам вакцинирован, и применяется ли это к нему. Буттар отвечает, что надеется через три года увидеть, что у журналиста все хорошо.
Поскольку спустя год, в декабре 2022 года, Дрю Гриффин скончался, по интернету стал распространяться миф о том, что Буттар, по сути, предсказал смерть журналиста. Этот миф также стал частью дезинформации, направленной против вакцин от коронавируса. Проблема в том, что Дрю Гриффин скончался от рака, причем с этим заболеванием он боролся на протяжении долгих лет. Таким образом, к коронавирусу смерть журналиста не имеет никакого отношения.
Источники
ABC news: Medical Mystery or Hoax: Did Cheerleader Fake a Muscle Disorder?
Business Insider: An anti-vax doctor who’s one of the biggest spreaders of COVID-19 disinformation says he doesn’t lose sleep if his remarks cause death
Вокс Украина: ФЕЙК: Вакцина от искусственного коронавируса будет изменять генетический код человека — Р. Буттар
Вокс Украина: ВИДЕО-ФЕЙК: Рашид Буттар, известный врач из США, рассказывает о запланированной „пандемии“
CNN: Veteran CNN investigative journalist Drew Griffin dead at 60