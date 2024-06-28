2024.06.28 17:00

Правда ли, что американскому журналисту предсказали смерть из-за вакцины?

 
ru.DELFI.lt
Vakcinacija
Vakcinacija
ФОТО: Shutterstock

Пользователь Threads опубликовал видео, которое подразумевает, что американский журналист Дрю Гриффин умер спустя год после того, как протестующий против использования вакцин доктор, по сути, предсказал ему возможность смерти от вакцины. Рассказываем, почему это ложь.

Teiginiai

Американский журналист с телеканала CNN Дрю Гриффин в октябре 2021 года взял интервью у Рашида Али Буттара – врача, который предупреждал об опасности вакцин. Журналист сказал, что вакцинирован, и спросил, умрет ли он. Доктор ответил, что это вероятно. 17 декабря 2022 года журналист скончался. Следовательно, доктор был прав и предсказал смерть Гриффина от вакцины.

Verdiktas

Смерть журналиста Дрю Гриффина была вызвана раком, с которым он боролся на протяжении долгих лет, еще до пандемии и до вакцинации. Таким образом, его смерть не имеет отношения к вакцинации и не связана с „предсказанием“ Рашида Али Буттара. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Рашид Али Буттар – лицензированный врач-остеопат, а также противник прививок и традиционных методов лечения. Он был известен своим противоречивым использованием хелатной терапии при многочисленных заболеваниях, включая аутизм и рак. Одна из самых известных историй, связанных с ним – история о том, как он якобы вылечил при помощи хелатной терапии Дезире Дженнингс – представителя чирлидеров спортивной команды Washington Redskins, которая заявляла, что потеряла способность нормально ходить и говорить после прививки от гриппа. Различные американские эксперты и СМИ критиковали историю женщины и ее лечения Буттаром, как сомнительную.

Скриншот из социальных сетей

С началом пандемии Буттар усилил свою критику вакцинации. Буттара даже называли членом „Дезинформационной дюжины“ – группы противников вакцинации, ответственной за почти две трети дезинформации о COVID-19. Наши коллеги из „Вокс Украина“ уже разоблачали ложные утверждения Буттара про коронавирус.

В октябре 2021 года известный журналист телеканала CNN Дрю Гриффин взял интервью у Рашида Буттара. Мы не смогли найти полную версию интервью онлайн в открытом доступе. Однако по интернету разошлось видео якобы съемки интервью со стороны скрытой камерой. На этом видео журналист спрашивает у Буттара возможно ли умереть от вакцины. На это Буттар отвечает, что это „вероятно“. Гриффин затем говорит, что сам вакцинирован, и применяется ли это к нему. Буттар отвечает, что надеется через три года увидеть, что у журналиста все хорошо.

Поскольку спустя год, в декабре 2022 года, Дрю Гриффин скончался, по интернету стал распространяться миф о том, что Буттар, по сути, предсказал смерть журналиста. Этот миф также стал частью дезинформации, направленной против вакцин от коронавируса. Проблема в том, что Дрю Гриффин скончался от рака, причем с этим заболеванием он боролся на протяжении долгих лет. Таким образом, к коронавирусу смерть журналиста не имеет никакого отношения.

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