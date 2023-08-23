Правда, что Земля не вращается вокруг Солнца со скоростью свыше 1000 километров — иначе это было бы заметно?

Представьте, что вы сидите в поезде, и он движется с очень высокой скоростью. Вы ничего не чувствуете, даже если это высокоскоростной поезд. А все потому, что физически можно почувствовать только ускорение и торможение. В эти моменты силы тянут нас к нашему месту или отталкивают от него. Другой пример, для тех, кому довелось летать самолетами: если полет проходит плавно и хорошо, и нет никаких турбуленций, вы почти можете убедить себя, что не двигаетесь. Гигантский реактивный самолет летит с постоянной скоростью около 800 – 1000 километров в час, что на 800 или 600 километров меньше скорости вращения Земли на экваторе. Но когда вы летите на этом самолете, вы вообще не почувствуете, что передвигаетесь, если закроете глаза. А когда стюардесса подходит и наливает вам кофе в чашку, кофе не летит в хвост самолета. Это потому, что и кофе, и чашка, и вы все движетесь с той же скоростью, что и самолет. Чтобы ощутить движение самолета, нужно взглянуть на облака снаружи.