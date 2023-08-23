Правда, что Земля не вращается вокруг Солнца со скоростью свыше 1000 километров — иначе это было бы заметно?

Тезисы
Если бы Земля вращалась вокруг Солнца со скоростью 1670 километров, то, во-первых, это было заметно, а во-вторых, скорость вращения планеты намного меньше, и это скрывают от общественности. Факт, что это движение не ощущается людьми, является доказательством того, что Земля не движется.
Вердикт
Мнение о том, что Земля не вращается, основывается на банальном невежестве и глупости. Вращение Земли влияет на повседневные функции: такие, например, как маршрут полета самолетов. Движение нельзя почувствовать, потому что люди «чувствуют» ускорение, а не скорость. Вращение Земли доказывает, например, закон Кориолиса. Наш вердикт – видеосюжет является неправдой и фейком.
Комментарий Детектор лжи
Скорость вращения зависит от широты. Максимальная длина окружности Земли — 40 070 км. Если разделить эту цифру на 24 часа, получится, что скорость вращения на экваторе — 1670 км/ч. Если переместиться на 45 градусов, скорость вращения будет другой — 1180 км/ч. Чем дальше на юг или север, тем скорость ниже.
Вращение Земли вызывает силу Кориолиса, которая отклоняет инерционные движения вправо в северном полушарии и влево в южном полушарии. Cила Кориолиса объясняет, почему самолеты не могут просто лететь по прямой к месту назначения, а должны лететь по маршруту, который напоминает дугу. Поскольку Земля вращается очень быстро, полет по прямой линии приведет к тому, что самолет окажется не в том месте. Земля всегда движется, поэтому пилоты должны это учитывать. Эффект Кориолиса также влияет на ураганы, которые вращаются против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном полушарии. При помощи маятника, подвешенного под куполом Пантеона в Париже, Леон Фуко продемонстрировал доказательства вращения Земли в 1851 году. Скорость вращения Земли относительно высока, однако, поскольку планета вращается с постоянной скоростью, вращение Земли происходит равномерно, что не вызывает никаких особых ощущений.
И все-таки почему мы не чувствуем скорости вращения Земли? Давайте рассмотрим это на самых простых примерах.
Представьте, что вы сидите в поезде, и он движется с очень высокой скоростью. Вы ничего не чувствуете, даже если это высокоскоростной поезд. А все потому, что физически можно почувствовать только ускорение и торможение. В эти моменты силы тянут нас к нашему месту или отталкивают от него. Другой пример, для тех, кому довелось летать самолетами: если полет проходит плавно и хорошо, и нет никаких турбуленций, вы почти можете убедить себя, что не двигаетесь. Гигантский реактивный самолет летит с постоянной скоростью около 800 – 1000 километров в час, что на 800 или 600 километров меньше скорости вращения Земли на экваторе. Но когда вы летите на этом самолете, вы вообще не почувствуете, что передвигаетесь, если закроете глаза. А когда стюардесса подходит и наливает вам кофе в чашку, кофе не летит в хвост самолета. Это потому, что и кофе, и чашка, и вы все движетесь с той же скоростью, что и самолет. Чтобы ощутить движение самолета, нужно взглянуть на облака снаружи.
Пример с высунутой рукой при движении автомобиля с высокой скоростью, на который ссылаются авторы видео, является ничем иным, как манипуляцией. Сила, оказывающая влияние на вашу высунутую из автомобильного окна конечность, существует только потому, что ваша рука физически движется со скоростью, относительной скорости молекул воздуха, с которыми она сталкивается. Если вместо этого вы закроете окна автомобиля, ваша рука вообще не почувствует никакой силы. И это потому, что воздух внутри автомобиля неподвижен относительно вашего тела. Только когда два объекта движутся относительно друг друга, вы можете почувствовать силу.
Упрощая: Земля движется очень быстро. Она вращается со скоростью около 1600 километров в час и вращается вокруг Солнца со скоростью около 107 000 километров в час. Мы не ощущаем этого движения, потому что эти скорости постоянны. Скорость вращения и орбитальная скорость Земли остаются прежними, поэтому мы не чувствуем ни ускорения, ни замедления. Вы можете почувствовать движение, только если ваша скорость изменится. Например, если вы находитесь в машине, которая движется с постоянной скоростью по гладкой поверхности, вы не почувствуете особого движения. Однако, когда автомобиль, поезд или самолет ускоряется или замедляется, вы чувствуете движение.
- Источники
- Насколько быстро движется Земля?
- Почему мы не чувствуем, что Земля вращается?
- Эффект Кориолиса – подтверждение вращения Земли
- Маятник Фуко – подтверждение вращения Земли
- Почему ураганы на севере вращаются против часовой стрелки
- Почему мы не чувствуем вращение Земли?
- Вращение Земли – почему мы его не чувствуем?
- Почему мы не чувствуем, как Земля летит в космосе?
- Можно ли увидеть вращение Земли
- Суточное вращение Земли