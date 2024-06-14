1) Земля накрыта куполом, который невозможно пробить: научные данные и астрономические наблюдения опровергают это утверждение. Земля окружена атмосферой , которая простирается на несколько тысяч километров в космос. За пределами атмосферы нет никакого „купола“, только космическое пространство. Космические аппараты, такие, как спутники и космические зонды , свободно путешествуют через атмосферу и выходят в космос. Это подтверждают многочисленные миссии НАСА и других космических агентств.

2) То, что мы называем звездным небом, на самом деле – купол, а все полеты совершаются в околоземном пространстве. Расу людей поселили в одном из 170 куполов с неизвестной нам целью, поэтому в истории человечества многое не сходится: Звездное небо, которое мы видим — это свет от звезд, находящихся на огромных расстояниях от Земли. Это подтверждается астрономическими исследованиями и наблюдениями. Звезды, галактики и другие небесные тела изучаются с помощью телескопов, таких, как телескоп Хаббл, которые делают снимки глубокого космоса. Теория плоской Земли давно себя дискредитировала.