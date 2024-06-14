2024.06.14 18:48

Правда, что "Земля накрыта куполом, который невозможно пробить, а запуски ракет — это киношедевры Голливуда“?

 
ru.DELFI.lt
Ассоциированное фото
Ассоциированное фото
ФОТО: zelvan | Shutterstock

„Земля накрыта куполом, который невозможно пробить, а запуски ракет, о которых нам говорят и показывают власти — это киношедевры, созданные Голливудом“, – сообщает видеоролик, появившийся в социальных сетях. Объясняем, что правды в видеоролике нет, а его создатели занимаются распространением дискредитировавших себя конспирологических теорий.

Teiginiai

1) Земля накрыта куполом, который невозможно пробить;

2) То, что мы называем звездным небом, на самом деле – купол, а все полеты совершаются в околоземном пространстве. Расу людей поселили в одном из 170 куполов с неизвестной нам целью, поэтому в истории человечества многое не сходится;

3) Существует видео, которое показывает, как группа людей отправила самодельную ракету в космос, а ракета ударилась в твердый купол. Запуски ракет, о которых нам говорят и показывают власти — это киношедевры созданные Голливудом.

Verdiktas

Утверждения о куполе над Землей, фальшивых запусках ракет и поселении людей в куполах не соответствуют действительности и противоречат научным данным. Данные и многочисленные наблюдения подтверждают, что непроницаемого купола над Землей нет, звезды – это реальные небесные тела, а космические полеты осуществляются на большие расстояния за пределы околоземного пространства. Наш вердикт – автор видеоролика распространяет конспирологическую теорию.

Melo detektoriaus komentaras

1) Земля накрыта куполом, который невозможно пробить: научные данные и астрономические наблюдения опровергают это утверждение. Земля окружена атмосферой, которая простирается на несколько тысяч километров в космос. За пределами атмосферы нет никакого „купола“, только космическое пространство. Космические аппараты, такие, как спутники и космические зонды, свободно путешествуют через атмосферу и выходят в космос. Это подтверждают многочисленные миссии НАСА и других космических агентств.

2) То, что мы называем звездным небом, на самом деле – купол, а все полеты совершаются в околоземном пространстве. Расу людей поселили в одном из 170 куполов с неизвестной нам целью, поэтому в истории человечества многое не сходится: Звездное небо, которое мы видим — это свет от звезд, находящихся на огромных расстояниях от Земли. Это подтверждается астрономическими исследованиями и наблюдениями. Звезды, галактики и другие небесные тела изучаются с помощью телескопов, таких, как телескоп Хаббл, которые делают снимки глубокого космоса. Теория плоской Земли давно себя дискредитировала.

Полеты в космос, такие, как миссии „Аполлон“, которые доставили людей на Луну, и современные полеты к Международной космической станции подтверждают, что люди могут путешествовать за пределы околоземного пространства. Эти миссии детально документированы и подтверждены тысячами специалистов и учеными.

Скриншот из социальных сетей

3) Существует видео, которое показывает, как группа людей отправила самодельную ракету в космос, а ракета ударилась в твердый купол. Запуски ракет, о которых нам говорят и показывают власти — это киношедевры, созданные Голливудом: видео, подобные этому, являются фальсификацией. Запуски ракет и космические миссии тщательно планируются и документируются. Они наблюдаются в реальном времени и подтверждаются независимыми организациями по всему миру. Примеры таких успешных запусков включают миссии SpaceX, которые транслируются в прямом эфире и демонстрируют, как ракеты выходят в космос и возвращаются на Землю.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии