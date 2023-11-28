Правда, что "Земля накрыта куполом, а космос и звезды не существуют"?



Земля накрыта куполом, который невозможно пробить. То, что мы называем звездным небом, на самом деле купол. Все космические полеты на самом деле совершаются в около земном пространстве, а звезды — это не более чем трехмерная иллюзия, которую мы принимаем за космическую бесконечность. Твердый купол, на нем световые приборы – звезды, Луна. Запуски ракет – киношедевр, созданный Голливудом, а все космические агентства – лгут.

