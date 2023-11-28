Правда, что "Земля накрыта куполом, а космос и звезды не существуют"?

Тезисы
Земля накрыта куполом, который невозможно пробить. То, что мы называем звездным небом, на самом деле купол. Все космические полеты на самом деле совершаются в около земном пространстве, а звезды — это не более чем трехмерная иллюзия, которую мы принимаем за космическую бесконечность. Твердый купол, на нем световые приборы – звезды, Луна. Запуски ракет – киношедевр, созданный Голливудом, а все космические агентства – лгут.
Вердикт
Создатели видео пересказывают антинаучную теорию заговора. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Для начала нам бы хотелось поговорить о теории плоской Земли, с которой перекликается теория, что Земля накрыта куполом. Теорию плоской Земли опровергают:
* Наблюдения за исчезновением кораблей за горизонтом: когда корабль удаляется, его нижняя часть исчезает первой, что свидетельствует о кривизне Земли;
* Использование солнечных углов для измерения окружности Земли: древние греки, в частности Эратосфен, использовали изменение углов солнца в разных городах для расчёта окружности Земли;
* Лунные затмения как доказательство сферической формы Земли: Во время лунного затмения тень Земли на Луне всегда круглая, что возможно только если Земля сферическая.
Доказательства существования космических полётов и отсутствия купола над Землей:
* История космических исследований: человечество изучало нашу солнечную систему тысячи лет, и эра роботизированных исследований началась в 1950-х годах;
* Исследование Марса марсоходом Curiosity: миссия марсохода и анализ минералов на Марсе, фото и видео материалы, переданные марсоходом;
* Межпланетные исследовательские миссии автоматических станций к планетам Солнечной системы;
* Появление комет и падение астероидов и болидов на Землю;
* Миссия исследовательских зондов “Вояджер-1” и “Вояджер-2”. Оба зонда использовались для исследования самых дальних планет Солнечной системы.
Вся правда о звездах:
Звезды не являются трехмерной иллюзией. Они представляют собой реальные астрономические объекты — гигантские газовые сферы, состоящие в основном из водорода и гелия, в которых происходят процессы ядерного синтеза. Звёзды излучают свет и тепло, что делает их наблюдаемыми с Земли и с помощью космических телескопов. С научными публикациями авторитетных источников о исследовании звезд можно ознакомиться например здесь или здесь.
Современная астрономия и физика предоставляют обширные доказательства реальности звёзд, основанные на спектроскопических анализах, измерениях их свойств, таких как масса, размер, температура, и изучении их движения и взаимодействия с другими объектами Вселенной. Эти данные собираются с использованием земных и космических телескопов и не поддерживают концепцию звёзд как трёхмерной иллюзии.
- Источники
- 3 доказательства, опровергающие теорию плоской Земли
- Метод Эратосфена для измерения окружности Земли
- Лунные затмения – как доказательство сферической формы Земли
- Межпланетные исследовательские миссии
- Кометы: все, что нужно знать о “грязных снежках” космоса
- Журнал Nature – исследования происхождения звезд