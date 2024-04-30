Правда, что „Зеленый курс Европейского Союза – это обман”?

Teiginiai
„До войны с Украиной Германия в обход Польши построила ветки газопроводов „Северный поток”, чтобы получать природный газ из России. Затем Германия продавала российский газ Польше и другим европейским странам. А поскольку этот газ у немцев никто не хотел покупать, правительство Германии придумало, что Европейскому Союзу надо внедрять зеленую повестку. В ЕС придумали, что газ – это супер-экологическое топливо, и полякам нужно обогревать свои дома газом, поэтому большинству поляков пришлось установить в своих домах газовое отопление”.
Verdiktas
Создатели видеоролика манипулируют фактами и занимаются созданием конспирологической теории. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
1. Газ как „супер-экологичное топливо” и отопление в Польше: газ считается более экологичным топливом и эффективным по сравнению с углем, который традиционно использовался в Польше для отопления. Данные департамента статистики Польши за 2021 год указывают, что более 52,2 проц. домашних хозяйств отапливает дома и квартиры при помощи центрального отопления, при помощи угля 21,3 проц. и при помощи дров – 20,7 проц. соответственно. Газ для отопления своих домов и квартир в Польше на 2021 год использовало порядка 14,6 проц. домашних хозяйств. Очевидно, что мнение, будто ЕС принудил поляков перейти на газовое отопление, не соответствует действительности;
2. Зеленая повестка ЕС: утверждение, что Германия „придумала” Зеленую повестку ЕС из-за неспособности продать газ, не соответствует реальности и является ничем иным, как конспирологической теорией. Зеленая повестка (European Green Deal) была инициирована Европейским Союзом в рамках более широкой стратегии по достижению устойчивости и борьбе с климатическими изменениями, и её стали разрабатываться задолго до введения санкций против России в 2022 году;
3. Строительство газопроводов „Северный поток”: Германия вместе с Россией построила газопроводы „Северный поток”, которые идут по дну Балтийского моря, минуя транзитные страны (Украину, Белоруссию, Польшу и страны Балтии). Помимо этого на момент строительства веток газопроводов, правительство Германии рассчитывало таким образом диверсифицировать поставки энергоносителей в Европу и получить доступ к недорогому российскому газу, прежде всего, для своей экономики. Подчеркиваем, что газопроводы были предназначены для прямой поставки российского природного газа в Германию. После начала войны России с Украиной Германия добилась значительного сокращения потребления российского газа;
4. Продажа российского газа Польше и другим странам: Германия, получая газ через „Северный поток”, действительно могла перепродавать его другим европейским странам, в том числе Польше. Польская сторона указывает, что с 2000 по 2022 годы основным поставщиком газа была Россия. Однако утверждение, что Германия „продавала” российский газ Польше, не совсем корректно, так как Польша также получала российский газ напрямую через газопровод Ямал-Европа. На данный момент Польша в основном получает газ при помощи газопровода Baltic Pipe (из Норвегии) и терминала сжиженного газа в Свиноуйстье (США, Катар и другие страны). С информацией о том, из каких стран после отказа от потребления российского газа Польша импортирует голубое топливо, можно ознакомиться здесь;
5. Газ „никто не хотел покупать”: звучит необоснованно, так как Европа в целом и Германия в частности зависели от российского газа до начала войны в Украине. При этом доля российского газа в импорте европейских стран была значительной. С данными по экспорту российского газа в Европу до начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году можно ознакомиться здесь и здесь.
- Источники
- „Северный поток” – история строительства
- История „Северного потока”
- Импорт природного газа в Европу
- Откуда Польша импортировала газ в 2023 году?
- Россия больше не является крупнейшим поставщиком газа в Германию
- Германия отказывается от российского газа
- Чистый импорт природного газа в Польшу, 2000-2020 гг.
- Европейский зеленый курс
- Жители Польши все реже используют уголь для отопления своих домов
- Эффективность природного газа, сжиженного газа и угля при использовании в качестве топлива