Правда, что “за землетрясением в Турции и прочими катастрофами стоит американское климатическое оружие”?

Перед тем, как анализировать содержание видео, стоит обратить внимание, на каком канале оно появилось. Youtube-канал “Осознание” с 1,89 млн подписчиков выпустил почти 400 видеороликов и позиционирует себя, как источник информации, которая откроет “возможность выйти на новый уровень понимания общественных и внутренних процессов человеческой жизни” посредством ответов “на самые важные вопросы истории, науки и психологии”. В целом, предложенные зрителю канала являются смесью конспирологии, так называемой “альтернативной истории”, мистики и различных проявлений псевдонауки.

Данное видео было выложено на Youtube 20-го июля 2023 г. Тезисы о связи между землетрясением и присутствием американских военных кораблей в Турции появились в русскоязычном сегменте интернета, самое позднее, 10 февраля 2023 года, когда на пропагандистском ресурсе “Регнум” была опубликована статья “Прибывший в Турцию эсминец Nitze способен ударить по Крыму и Донбассу”. Именно в ней приводится аналогия с другим тяжелым землетрясением в августе 1999 года, которое сопровождалось серьезным экономическим кризисом и сменой правительства. Автор напоминает, что “тогда на рейде Босфора тоже маячили военные корабли США”. Далее он приводит цитату из турецкого издание dik Gazete, что “всякий раз, когда американские военные корабли появляются в территориальных водах Турции, обязательно происходит катастрофа”. Данное издание является ретранслятором пророссийских нарративов, и ссылки на его материалы впоследствии используют уже русскоязычные ресурсы, распространяющие кремлевскую пропаганду. Примером может быть это расследование украинских коллег.