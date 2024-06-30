Правда, что “за землетрясением в Турции и прочими катастрофами стоит американское климатическое оружие”?

Teiginiai
1) За землетрясением 2023 года в Турции стоит климатическое супероружие, и посольства западных стран заранее знали об этом;
2) Появление американских кораблей у берегов Турции всякий раз приводит к климатическим проблемам;
3) Американская программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн (HAARP), запущенная на Аляске, является частью системы по применению климатического оружия;
4) Климатическое оружие применялось и в других странах и регионах в целях обеспечить и укрепить политические и экономические интересы США.
Verdiktas
Данное видео является лживым и рассчитано на тех людей, которые склонны верить в различного рода конспирологию. Этому способствует также видеоряд, качественная озвучка материала, основанного на манипуляции фактами. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Перед тем, как анализировать содержание видео, стоит обратить внимание, на каком канале оно появилось. Youtube-канал “Осознание” с 1,89 млн подписчиков выпустил почти 400 видеороликов и позиционирует себя, как источник информации, которая откроет “возможность выйти на новый уровень понимания общественных и внутренних процессов человеческой жизни” посредством ответов “на самые важные вопросы истории, науки и психологии”. В целом, предложенные зрителю канала являются смесью конспирологии, так называемой “альтернативной истории”, мистики и различных проявлений псевдонауки.
Данное видео было выложено на Youtube 20-го июля 2023 г. Тезисы о связи между землетрясением и присутствием американских военных кораблей в Турции появились в русскоязычном сегменте интернета, самое позднее, 10 февраля 2023 года, когда на пропагандистском ресурсе “Регнум” была опубликована статья “Прибывший в Турцию эсминец Nitze способен ударить по Крыму и Донбассу”. Именно в ней приводится аналогия с другим тяжелым землетрясением в августе 1999 года, которое сопровождалось серьезным экономическим кризисом и сменой правительства. Автор напоминает, что “тогда на рейде Босфора тоже маячили военные корабли США”. Далее он приводит цитату из турецкого издание dik Gazete, что “всякий раз, когда американские военные корабли появляются в территориальных водах Турции, обязательно происходит катастрофа”. Данное издание является ретранслятором пророссийских нарративов, и ссылки на его материалы впоследствии используют уже русскоязычные ресурсы, распространяющие кремлевскую пропаганду. Примером может быть это расследование украинских коллег.
В целом же, появление ракетного эсминца Nitze на военно-морскую базе Гёльджюк в Турции являлась запланированным на 3 февраля визитом в порт, а заход в Стамбул являлся возможностью для встречи членов экипажа с представителями американского дипломатического корпуса в Турции, о чем был распространен соответствующий пресс-релиз. В нем также было подчеркнута важность американо-турецких совместных операций в рамках НАТО, а также то, что ВМС США регулярно действуют в Средиземноморском регионе в тесной координации со своими региональными союзниками и партнерами.
В целом, отдельные российские политические и общественные деятели периодически обвиняют США в том, что те якобы используют климатическое оружие. При этом подобные заявления звучали еще задолго до начала полномасштабного вторжения в Украину. Например, здесь можно прочитать разоблачение подобных заявлений, сделанных депутатом Государственной Думы от ЛДПР Алексеем Журавлевым в 2020 году. Основываясь на мнениях ведущих российских специалистов, фактчекеры из “Проверено.Медиа” оценили его, как ложное. Стоит привести мнение ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, назвавшего подобные заявления бредом и напомнившего, что в 2019 году самые крупные убытки от погодных катаклизмов понесли именно США, где убытки от лесных пожаров и наводнений составили в $12,5 млрд
HAARP уже давно является популярным объектом внимания для разного рода конспирологов. Землетрясение в Турции 2023 году не стало исключением. Скоро после землетрясения в Твиттере появилась масса постов, сделанных по принципу “копировать-вставить”, где утверждалось, что США и другие западные страны заранее знали о землетрясении и эвакуировали свои посольства. Исследователь дезинформации Марк Оуэн Джонс обнаружил 300 000 твитов и 130 000 аккаунтов, пишущих об этом, что, по его словам, гораздо больше, чем он ожидал. Об этом можно прочитать по данной ссылке.
Если же говорить о принципе действия HAARP, то в реальности ученые используют высокочастотные радиопередатчики для нагрева небольших участков ионосферы и наблюдения за эффектами. Учёные отмечают, что конспирологические теории значительно переоценивают способности объекта и выходят за рамки естественных наук. Мощность излучения HAARP мала даже в сравнении с разрядом молнии (за сутки в атмосфере вспыхивают 50−100 молний), а энергия солнечного ветра намного выше. Кстати, подобная установка (точнее, даже несколько) есть у России – нагревной стенд “Сура”. Поэтому стоит задаться вопросом, есть ли логика у конспирологов, связавших HAARP, предназначенную для изучения атмосферы, с процессами, происходящими под землей и вызывающими землетрясения.
- Источники
- Прибывший в Турцию эсминец Nitze способен ударить по Крыму и Донбассу
- Маніпуляція і брехня пропаганди про відновлення аграрного сектора на ТОТ Запорізької області
- USS Nitze (DDG 94) arrives at Gölcük Naval Base in Türkiye
- Правда ли, что причина аномально тёплой погоды последних лет в России — климатическое оружие США?
- HAARP – программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн
- Заговоры HAARP: Путеводитель по конспирологическим теория о правительственных исследованиях на Аляске
- Turkey-Syria earthquake was made in Alaska, say conspiracists
- Conspiracy Theorists Believe a U.S. Weather Weapon Caused the Turkey Earthquakes: It didn’t