Правда, что “Япония запрещает вакцинированным людям сдавать кровь, так как она порченая”?

В Японии программа, согласно которой можно было получить бесплатную вакцину от COVID-19, была завершена 31 марта 2024 года. Однако граждане Японии в возрасте до 65 лет могут сделать прививку за свой счет, в то время как правительство продолжит предоставлять прививки от COVID-19 группам высокого риска, поэтому более чем очевидно, что ни о каком запрете на вакцинацию в Японии нет. Сайт Министерства здравоохранения Японии также ничего не сообщает о риске заражения крови в результате вакцинации от COVID-19. Японский Красный Крест 14 мая 2021 года объявил, что привитые от коронавирусной инфекции не могут сдавать кровь в течение 48 часов, но о полном запрете не было и речи.