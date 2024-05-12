Правда, что "ядро Земли дестабилизируется и нагревается каждые двенадцать тысяч лет, и это вызывает наводнения и ураганы"?

Дестабилизация и нагрев ядра Земли из-за космического излучения: ядро Земли находится на глубине около 2900 километров под земной корой. Температура и динамика ядра обусловлены внутренними процессами планеты. Новейшие исследования ученых указывают на то, что между уровнем космического излучения и землетрясениями может быть определенная корреляция, но по словам ученых требуются дополнительные исследования. С информацией о строении земного ядра можно ознакомиться здесь и здесь, а о влиянии космического излучения на земное ядро можно прочитать здесь.