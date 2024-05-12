Правда, что "ядро Земли дестабилизируется и нагревается каждые двенадцать тысяч лет, и это вызывает наводнения и ураганы"?

Teiginiai
“Во всем мире увеличилось количество наводнений и аномальных снегопадов. Происходит это потому, что каждые 12 000 лет Солнечная система попадает под космическое излучение. В результате этого воздействия ядро Земли дестабилизируется и нагревается. Из-за перегрева горячая магма поднимается к поверхности планеты, подогревая океаны планеты снизу, что приводит к интенсивному испарению воды. Вода возвращается на землю в виде дождей и снегопадов. Количество катаклизмов будет только увеличиваться. Нужно собрать ученых, чтобы они могли придумать защиту ядра планеты от космического излучения”.
Verdiktas
Видеоролик содержит ряд утверждений, которые не подкреплены научными данными и не соответствуют современным знаниям в области геофизики и климатологии. Увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений в мире на самом деле в основном связано с глобальным изменением климата, вызванными деятельностью человечества. Наш вердикт – авторы видеоролика манипулируют научными фактами.
Melo detektoriaus komentaras
Увеличение количества наводнений и аномальных снегопадов: научные данные подтверждают, что изменения климата могут приводить к увеличению интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений, включая наводнения и сильные снегопады. Однако это связано преимущественно с глобальным потеплением из-за увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере вследствие деятельности человечества, а не перегрева земного ядра из-за воздействия солнечного либо космического излучения.
Воздействие космического излучения каждые 12 000 лет: это утверждение не поддерживается современными научными данными. Хотя солнечная система действительно подвергается различным космическим воздействиям, нет доказательств того, что каждые 12 000 лет происходит событие, которое могло бы вызывать такие катаклизмы, как утверждают создатели видеоролика.
Дестабилизация и нагрев ядра Земли из-за космического излучения: ядро Земли находится на глубине около 2900 километров под земной корой. Температура и динамика ядра обусловлены внутренними процессами планеты. Новейшие исследования ученых указывают на то, что между уровнем космического излучения и землетрясениями может быть определенная корреляция, но по словам ученых требуются дополнительные исследования. С информацией о строении земного ядра можно ознакомиться здесь и здесь, а о влиянии космического излучения на земное ядро можно прочитать здесь.
Перегрев магмы и подогрев океанов: тепло из недр Земли оказывает влияние на температуру океанов, но этот процесс не является основной причиной изменения климата или увеличения аномальных погодных явлений. Влияние геотермального тепла на океаны незначительно по сравнению с эффектами, вызванными парниковыми газами.
- Источники
- Причины изменения климата
- Исследование утверждает, что нет доказательств того, что космические лучи вызывают глобальное потепление
- Почему солнечная активность и космическое излучение не может объяснить глобальное потепление
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- Ядро Земли – научная информация
- Влияние космических лучей на Землю
- Тепло из недр Земли не контролирует климата