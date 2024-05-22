Правда, что "Всемирная Организация Здравоохранения подготовила план по геноциду человечества еще в 1996 году"?

Teiginiai
„В 1996 году я случайно нашла прогноз ВОЗ, в котором... было написано, что в период с 2020 по 2025 год произойдет резкий рост заболеваемости раком, неврологическими заболеваниями. Причем заболеваемость неврологическими заболеваниями будет выше, чем раком. Я был шокирована, потом подумала, что это какое-то отклонение, потому что как можно предсказать что-то подобное? А ведь можно – если запланировать. Этот сценарий развивается уже давно.”
Verdiktas
Эксперт в видеоролике не осознает, что прогнозы будущего делают научные и общественные организации, ВОЗ в том числе. Прогнозы готовят большие и малые фирмы и компании, университеты и правительства. Судя по всему, эксперт этого не понимает, либо не знает, что позволяет сделать соответствующий вывод о подготовке и уровне научных знаний госпожи-эксперта. Нам хотелось бы подчеркнуть, что важно различать научные прогнозы, основанные на анализе данных, и конспирологические теории, которые не имеют фактических доказательств. В этом случае мы имеем дело с конспирологической теорией. Наш вердикт: неправда и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) публикует множество прогнозов и отчетов, касающихся глобального здоровья. Архивы ВОЗ доступны для общественности, и в них можно найти различные документы. Скорее всего, документ, на который ссылается дама-эксперт в видеоролике — это “Всемирный доклад о здоровье 1996 года, борьба с болезнями, содействие развитию”, который, как и каждый отчет ВОЗ, содержит прогноз о состоянии здравоохранения в настоящем на момент публикации отчета и в будущем.
Рост заболеваемости раком действительно наблюдается на глобальном уровне. Это связано с несколькими факторами:
1) Увеличение продолжительности жизни: чем дольше живут люди, тем выше вероятность развития раковых заболеваний;
2) Улучшение диагностики: Современные методы диагностики позволяют выявлять рак на более ранних стадиях, что также может привести к статистическому увеличению заболеваемости;
3) Воздействие факторов окружающей среды и образа жизни: курение, загрязнение воздуха, плохое питание и другие факторы могут способствовать увеличению числа случаев рака.
Рост заболеваемости неврологическими заболеваниями в целом можно в целом объяснить следующими факторами, как и в случае роста онкологических заболеваний: увеличением продолжительности жизни, улучшением диагностики, воздействием со стороны окружающей среды и образа жизни.
В заключение нам бы хотелось еще раз подчеркнуть, что предсказать рост заболеваемости можно на основе анализа текущих данных и трендов. Научные исследования и модели прогнозирования могут предполагать увеличение заболеваемости на основе демографических данных, факторов риска и изменений в образе жизни. Однако утверждение о том, что эти заболевания таким образом могли быть запланированы, является конспирологической теорией и не имеет научных доказательств.
- Источники
- Всемирная Организация Здравоохранения – официальный сайт
- Факторы риска раковых заболеваний
- Рак – подробная информации об этом заболевании
- Технологические достижения в диагностике рака: улучшения и ограничения
- Неврологические расстройства: признаки, симптомы и последствия
- Более трети людей страдают неврологическими заболеваниями – ведущей причиной заболеваемости и инвалидности в мире