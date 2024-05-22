Правда, что "Всемирная Организация Здравоохранения подготовила план по геноциду человечества еще в 1996 году"?

„В 1996 году я случайно нашла прогноз ВОЗ, в котором... было написано, что в период с 2020 по 2025 год произойдет резкий рост заболеваемости раком, неврологическими заболеваниями. Причем заболеваемость неврологическими заболеваниями будет выше, чем раком. Я был шокирована, потом подумала, что это какое-то отклонение, потому что как можно предсказать что-то подобное? А ведь можно – если запланировать. Этот сценарий развивается уже давно.”



Эксперт в видеоролике не осознает, что прогнозы будущего делают научные и общественные организации, ВОЗ в том числе. Прогнозы готовят большие и малые фирмы и компании, университеты и правительства. Судя по всему, эксперт этого не понимает, либо не знает, что позволяет сделать соответствующий вывод о подготовке и уровне научных знаний госпожи-эксперта. Нам хотелось бы подчеркнуть, что важно различать научные прогнозы, основанные на анализе данных, и конспирологические теории, которые не имеют фактических доказательств. В этом случае мы имеем дело с конспирологической теорией. Наш вердикт: неправда и манипуляция.

