Правда, что “все климатические изменения искусственно созданы, чтобы сеять хаос на Земле и держать население в страхе”?



“На горизонте уже видна следующая волна террора против человечества. Румынский генерал раскрыл, что будут создаваться апокалиптические сценарии погоды и землетрясений с помощью установленных по всему миру систем HAARP. Цель: максимальный хаос, в сочетании с сокращением населения, чтобы заставить полностью обезумевшее, оставшееся население принять новый мировой порядок. Высокопоставленный румынский генерал Эмиль Страйну, эксперт по геоинженерии, рассказал представителям сербских СМИ, как программа исследований ионосферных радиочастотных радиоволн – HAARP – постоянно совершенствуется и используется против населения. Страйну объяснил – количество антенн и передатчиков увеличивается из года в год так, что сегодня используется более 180 антенн и генераторов. Сегодня HAARP имеет самую высокую мощность за всю свою историю и может проводить операции в любой точке мира”.

