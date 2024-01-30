Правда, что "ВОЗ планирует навязать всему миру пандемическое соглашение и таким образом захватить власть над планетой"?



„Мы претерпеваем мягкий переворот. Идея заключается в том, чтобы издать совершенно новый свод законов и игнорировать существующие законы под предлогом готовности к пандемии и повестке для биобезопасности. ВОЗ развивается во всех странах, но сейчас директорат ВОЗ и Соединенные Штаты вносят поправки к пандемическому договору. Эти поправки включают в себя устранение защиты человека, усиление слежки, запрет свободы слова и требования, чтобы правительства следовали цензуре и продвигали только одну повестку. Другие поправки заключаются в том, чтобы связать руки государству, то есть больше никаких рекомендаций, а только исполнительные указы. Генеральный директор ВОЗ может объявить о пандемии или потенциальной пандемии, то есть он может заявить об этом без каких-либо условий и тогда странам по всему миру придется подчиниться и ввести цифровые паспорта. Кроме того, ВОЗ сообщит вам какие лекарства можно использовать в вашей стране, а какие нельзя. «Единое здоровье» – еще одна составляющая. Концепция «Единое здоровье» была создана для того, чтобы ВОЗ смогла взять под свою юрисдикцию все в мире. В эту концепцию также заложено своеобразное представление о том, что люди не представляют большей ценности, чем животные.”

