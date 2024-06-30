Правда, что „Владимир Зеленский, президент Украины, стал нелегитимным“?

“Украина осталась без президента: сегодня для Зеленского наступил черный день. Сегодня истекает официальный срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины, после чего его статус станет уже нелегитимным. Зеленский пытается всеми силами удержать в своих руках бразды правления, устраивая чистки в своем окружении. Также 14 мая на Украине заканчивается и военное положение, а все решения Зеленского, в том числе по его продлению, станут отныне недействительными”, – заявляют создатели видеоролика.