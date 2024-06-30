Правда, что „Владимир Зеленский, президент Украины, стал нелегитимным“?

Teiginiai
“Украина осталась без президента: сегодня для Зеленского наступил черный день. Сегодня истекает официальный срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины, после чего его статус станет уже нелегитимным. Зеленский пытается всеми силами удержать в своих руках бразды правления, устраивая чистки в своем окружении. Также 14 мая на Украине заканчивается и военное положение, а все решения Зеленского, в том числе по его продлению, станут отныне недействительными”, – заявляют создатели видеоролика.
Verdiktas
После российского вторжения в Украине действует военное положение, которое на уровне закона запрещает проведение любых выборов. Именно поэтому Владимир Зеленский продолжает остается президентом, несмотря на то, что 20 мая закончился срок его президентских полномочий. Отметим, что как в Украине, так и на Западе в легитимности Зеленского не сомневаются. Наш вердикт: видеоролик – неправда и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Подробно узнать о том, сохраняет ли Владимир Зеленский, президент Украины, легитимность, можно узнать здесь, здесь и здесь. Согласно Закону „О правовом режиме военного положения“, на время действия военного положения президент Украины остается на должности на законных основаниях, а очередные выборы проведут после отмены военного положения. В глазах ООН Владимир Зеленский остается президентом Украины, несмотря на истечение его полномочий. Об этом говорил заявил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции.
- Источники
- Уровень одобрения деятельности Зеленского
- Денис Малюська: ставить под сомнение легитимность Зеленского сейчас – огромная ошибка
- Киевский международный институт социологии (КМИС) – рейтинг поддержки Владимира Зеленского в обществе
- Указ президента Украины про введение военного положения
- Закон Украины – про правовой режим военного положения
- НЕПРАВДА: Зеленский станет нелегитимным после мая 2024 года