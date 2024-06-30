2024.06.30 12:41

Правда, что „Владимир Зеленский, президент Украины, стал нелегитимным“?

 
ru.DELFI.lt
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: AFP / Scanpix
В социальных сетях появился видеоролик, создатели которого заявляют, что срок полномочий Владимира Зеленского, президента Украины, истек. А потому он перестал быть легитимным. Мы ознакомились с информацией, на которую ссылаются авторы видео, и вот что мы выяснили.

Teiginiai

Украина осталась без президента: сегодня для Зеленского наступил черный день. Сегодня истекает официальный срок полномочий Владимира Зеленского в качестве президента Украины, после чего его статус станет уже нелегитимным. Зеленский пытается всеми силами удержать в своих руках бразды правления, устраивая чистки в своем окружении. Также 14 мая на Украине заканчивается и военное положение, а все решения Зеленского, в том числе по его продлению, станут отныне недействительными”, – заявляют создатели видеоролика.

Verdiktas

После российского вторжения в Украине действует военное положение, которое на уровне закона запрещает проведение любых выборов. Именно поэтому Владимир Зеленский продолжает остается президентом, несмотря на то, что 20 мая закончился срок его президентских полномочий. Отметим, что как в Украине, так и на Западе в легитимности Зеленского не сомневаются. Наш вердикт: видеоролик – неправда и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Зеленский сохраняет легитимность, в том числе и благодаря достаточному высокому рейтингу поддержки населения. Президент Украины, согласно опросам, пользуется поддержкой со стороны, как минимум, 63 – 64 процентов населения страны. Более подробно об опросе и методологии, которая применялась во время опроса, можно узнать здесь, на сайте Киевского международного института социологии (КМИС). В свою очередь, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Зеленский не потеряет свою легитимность после 21 мая 2024 года. Полномочия Зеленского продолжаются до избрания следующего президента.
Скриншот из социальных сетей

Подробно узнать о том, сохраняет ли Владимир Зеленский, президент Украины, легитимность, можно узнать здесь, здесь и здесь. Согласно Закону „О правовом режиме военного положения“, на время действия военного положения президент Украины остается на должности на законных основаниях, а очередные выборы проведут после отмены военного положения. В глазах ООН Владимир Зеленский остается президентом Украины, несмотря на истечение его полномочий. Об этом говорил заявил официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции.

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