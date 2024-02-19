Современная медицина предлагают различные методы лечения рака, включая химиотерапию, радиотерапию, хирургическое вмешательство, иммунотерапию и другие. Эти методы основаны на обширных клинических исследованиях и показали свою эффективность в лечении различных форм рака. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией доступной о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака.

Эрнст Т. Кребс-младший был сторонником лечения рака с помощью амигдалина/лаэтрила еще в первой половине ХХ столетия. Однако его заявления об Амигдалине и Лаэтриле, как чудодейственном средстве от онкологических заболеваний, не подкреплены научными данными и считаются шарлатанством. Американское общество рака сообщает, что ни одно исследование не смогло доказать эффективность лечения рака при помощи амигдалина / лаэтрила. Национальный институт рака США подготовил обширный материал о амигдалине и лаэтриэле. Из обзора следует, что средство против рака не действует, зато обладает множеством побочных эффектов (о том, что с вами может случиться если вы примите решение использовать амигдалин / лаэтрил мы рассказали свыше – ред.). Подробно о Кребсе-младшем можно прочитать здесь. Кребс утверждал, что имеет докторскую степень. из Университета Иллинойса, однако на самом деле его единственной докторской степенью была почетная степень ныне несуществующего Американского христианского колледжа в Талсе, штат Оклахома, который был небольшим христианским колледжем, подчеркиваем – не аккредитованным для присуждения каких-либо ученых степеней. То есть – Эрнст Т. Кребс-младший, занимался шарлатанской деятельностью.