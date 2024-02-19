Правда, что "витамин B17 лечит рак"?

 
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ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Видеоролик, в котором рассказывается, что рак — это не болезнь, а результат дефицита витамина В17 (и достаточно начать принимать этот витамин, чтобы излечить от рака), вызвал интерес у пользователей социальных сетей. Рассказываем, что создатели видеоролика занимаются дезинформацией. Такого витамина, как В17, нет в списке витаминов группы В, а амигдалин, который присутствует в абрикосовых косточках, при чрезмерном попадании в организм может вызвать отравление цианидом.

Teiginiai


1) Рак — не болезнь. Для борьбы с раком не нужны никакие процедуры. Рак – это бизнес. Рак появляется в результате недостатка витамина B17 в организме, поэтому не нужно соглашаться на химиотерапию, операции и прием препаратов с тяжелыми побочными эффектами. Так болезнь цинга – это дефицит витамина С, так и рак – это дефицит витамина В17. Средство от рака давно найдено. Поскольку рак – это дефицит витамина B17, достаточно каждый день съедать, например, по 15–20 абрикосовых косточек;

2) В 1950-х годах вещество было открыто американским биохимиком доктором Эрнстом Т. Кребсом-младшим и выделено из горьких абрикосовых ядер. Они, естественно, имеют содержание миндалины до 8%. Витамин B17 преобразуется в мощный токсин под действием фермента бета-глюкозидазы. Этот фермент встречается в больших количествах в или на опухолевых клетках. Другой фермент, роданаза, с другой стороны, встречается почти исключительно в здоровых клетках, где она предотвращает выработку токсина. Таким образом, витамин B17 оказывает сильное ингибирующее рост воздействие на опухолевые клетки, в то время как он не причиняет вреда здоровым клеткам.

3) В исследовании, проведенном университетской клиникой Гёте во Франкфурте (Германия), было обнаружено и подтверждено торможение роста рака миндалиной в раковых клетках мочевого пузыря. Кроме того, вердикт Ганноверского ОВГ также установил безвредность чистого миндаля.

Verdiktas


Утверждение о том, что рак появляется исключительно из-за дефицита витамина B17 в организме человеке и может быть излечен только с помощью диеты, которая содержит вышеупомянутый витамин, не подтверждается научными данными. Эрнст Т. Кребс-младший, на которого ссылаются как на ученого, открывшего витамин В17 и начавшего его применять для лечения от рака – шарлатан. Чтобы это выяснить, достаточно ознакомиться с отчетами научных сообщества в США. Злоупотребление косточками абрикосов и горьким миндалем может вызвать тяжелое отравление цианидом. Наш вердикт – создатели ролика манипулируют.

Melo detektoriaus komentaras


Рак является широкой группой заболеваний, которые характеризуются аномальным ростом клеток с возможностью их инвазии в другие части тела. С начала 1950-х Амигдалин и его производное Лаэтрил выпускались под торговыми наименованиями “Лаэтрил” и “Витамин B17” и рекламировались, как противораковое средство. Значимые клинические доказательства пользы употребления амигдалина и „Лаэтрила” для онкологических больных отсутствуют. Использование B17 может быть опасным, поскольку он может производить цианид – когда B17 попадает в человеческий организм, он превращается в цианистый водород, который мешает клеткам адекватно использовать кислород. Отравление цианидом может вызвать ряд побочных эффектов, включая тошноту, мигрень, кислородное голодание, поражение печени и даже привести к коматозному состоянию или смерти. Ни Амигдалин, ни „Лаэтрил” не являются витаминами, их нет ни в списке витаминов группы В ни в большом, ни в общем списке витаминов;

Современная медицина предлагают различные методы лечения рака, включая химиотерапию, радиотерапию, хирургическое вмешательство, иммунотерапию и другие. Эти методы основаны на обширных клинических исследованиях и показали свою эффективность в лечении различных форм рака. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией доступной о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака.

Скриншот из социальных сетей

Исследование влияния амигдалина на раковые клетки простаты, которое провели ученые из Гёте-Университета во Франкфурте-на-Майне, продемонстрировало, что амигдалин оказывает воздействие лишь на некоторые типы этих клеток, а также предполагает потенциальную способность подавлять рост метастазов. Однако данное исследование проводилось in vitro, то есть в лабораторных условиях, и не подразумевало замену стандартного химиотерапевтического лечения пациентов.
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Эрнст Т. Кребс-младший был сторонником лечения рака с помощью амигдалина/лаэтрила еще в первой половине ХХ столетия. Однако его заявления об Амигдалине и Лаэтриле, как чудодейственном средстве от онкологических заболеваний, не подкреплены научными данными и считаются шарлатанством. Американское общество рака сообщает, что ни одно исследование не смогло доказать эффективность лечения рака при помощи амигдалина / лаэтрила. Национальный институт рака США подготовил обширный материал о амигдалине и лаэтриэле. Из обзора следует, что средство против рака не действует, зато обладает множеством побочных эффектов (о том, что с вами может случиться если вы примите решение использовать амигдалин / лаэтрил мы рассказали свыше – ред.). Подробно о Кребсе-младшем можно прочитать здесь. Кребс утверждал, что имеет докторскую степень. из Университета Иллинойса, однако на самом деле его единственной докторской степенью была почетная степень ныне несуществующего Американского христианского колледжа в Талсе, штат Оклахома, который был небольшим христианским колледжем, подчеркиваем – не аккредитованным для присуждения каких-либо ученых степеней. То есть – Эрнст Т. Кребс-младший, занимался шарлатанской деятельностью.

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