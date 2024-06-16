Правда, что "вирусов не существует в природе, и их выдумали ученые"?

Хотя клетки действительно могут выводить наружу различные частицы и обломки в процессе своей жизнедеятельности, эти частицы значительно отличаются от вирусов. Вирусы имеют специфическую структуру, включающую генетический материал (ДНК или РНК), окруженный белковой оболочкой. Эта структура позволяет вирусам инфицировать клетки и размножаться внутри них (подробно о вирусах можно прочитать здесь, здесь и здесь). Вирусы не выполняют функцию растворителей и не помогают выводить токсины из клеток, как утверждают создатели псевдонаучных публикаций. Когда иммунная система обнаруживает вирус, она начинает принимать меры по защите организма. Одним из способов борьбы с вирусами являются антитела. Они нейтрализуют или повреждают вирус, или изменяют его свойства так, что он больше не может проникнуть в здоровые клетки. У человека могут быть антитела к вирусу, если он уже был им поражен или если он получил вакцину от конкретного возбудителя. Различия между вирусами и клеточными обломками можно увидеть на молекулярном уровне, используя технологии, такие, как секвенирование геномов и биохимический анализ.