Правда, что "вирусов не существует в природе, и их выдумали ученые"?

Teiginiai
„Наука — ложна. Есть такая специализация, как вирусолог. Была одна такая женщина, которая об этом рассказала: она получила диплом, училась в течение многих лет. У нее был наставник, академик, который ей сказал, что нет никакой вирусологии, и не существует никаких вирусов. Он достал микроскоп, и они стали смотреть – есть там вирусы или нет. Выяснилось, что вирус – это ни что иное, как творчество графических дизайнеров. То, что выдается за вирус, на самом деле — очищение клетки от частиц. Они должны быть выведены из клетки в межклеточное пространство. Так вот, в межклеточном пространстве эти частички выдаются за вирусы“.
Verdiktas
Вирусы существуют, и их наличие подтверждено множеством научных исследований и наблюдений под электронным микроскопом. Вирусология – это признанная научная дисциплина, которая изучает вирусы, их структуру, жизненные циклы и способы воздействия на живые организмы. Утверждение, что вирусы являются работой графических дизайнеров или частицами отмирающих клеток, является антинаучным и противоречит фактам. Наш вердикт – видеоролик является ничем иным, как очередной конспирологической теорией.
Melo detektoriaus komentaras
Вирусология — это научная дисциплина, которая занимается изучением вирусов. Вирусы — это микроскопические инфекционные агенты, способные размножаться только внутри живых клеток. По приблизительным оценкам ученых, на планете существует приблизительно 10 нониллионов видов вирусов (один нониллион — цифра с тридцатью нулями). Подавляющее большинство вирусов непатогенны для человека, и многие из них играют важную роль в поддержании экосистем. Другие поддерживают здоровье отдельных организмов – от грибов и растений до насекомых и человека.
Тем не менее, вирусы все-таки вызывают множество заболеваний, таких, как грипп, ВИЧ/СПИД, коронавирусная инфекция и многие другие. Существование вирусов подтверждено многочисленными исследованиями и наблюдениями с помощью различных методов, включая электронную микроскопию. Вирусы были визуализированы с помощью электронного микроскопа задолго до появления современных графических редакторов. Эти изображения подтверждают существование вирусов как структур, отличающихся от клеток, в которых они находятся.
Хотя клетки действительно могут выводить наружу различные частицы и обломки в процессе своей жизнедеятельности, эти частицы значительно отличаются от вирусов. Вирусы имеют специфическую структуру, включающую генетический материал (ДНК или РНК), окруженный белковой оболочкой. Эта структура позволяет вирусам инфицировать клетки и размножаться внутри них (подробно о вирусах можно прочитать здесь, здесь и здесь). Вирусы не выполняют функцию растворителей и не помогают выводить токсины из клеток, как утверждают создатели псевдонаучных публикаций. Когда иммунная система обнаруживает вирус, она начинает принимать меры по защите организма. Одним из способов борьбы с вирусами являются антитела. Они нейтрализуют или повреждают вирус, или изменяют его свойства так, что он больше не может проникнуть в здоровые клетки. У человека могут быть антитела к вирусу, если он уже был им поражен или если он получил вакцину от конкретного возбудителя. Различия между вирусами и клеточными обломками можно увидеть на молекулярном уровне, используя технологии, такие, как секвенирование геномов и биохимический анализ.
В заключение нам бы хотелось подчеркнуть, что до сиз пор одним из самых эффективных способов предотвращения вирусных заболеваний является вакцинация. В настоящее время существуют прививки от полиомиелита, кори, паротита, краснухи, COVID-19, различных форм гриппа и ряда других опасных заболеваний.
Источники
Вакцинация – самый эффективный способ предотвращения вирусных заболеваний
Фейк: Вирусов не существует, они вырабатываются клетками человека для детоксикации