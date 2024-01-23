Правда, что "видео, на котором видно, как стартовала и взорвалась ракета, доказывает, что над Землей существует купол"?

 
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„SpaceX“ raketos „Falcon 9“ kapsulė kyla nuo starto aikštelės. Nuotrauka patobulinta skaitmeniniu būdu, jos elementus pateikė NASA
„SpaceX“ raketos „Falcon 9“ kapsulė kyla nuo starto aikštelės. Nuotrauka patobulinta skaitmeniniu būdu, jos elementus pateikė NASA
ФОТО: Shutterstock
Внимание пользователей социальных сетей привлек видеоролик, демонстрирующий старт ракеты, который заканчивается вспышкой в небе. Видеоролик сопровождает текст - "отстыкованная часть ракеты сталкивается с небесным куполом". Объясняем, что на самом деледанное видео — это запись неудачного второго испытания ракеты Starship, а теория "небесного купола" как была, так и остается конспирологической теорий.

Тезисы


Видеоролик демонстрирует взлетающую ракету, которая постепенно поднимается, исчезает в небе, затем в небе происходит вспышка. Видеоролик сопровождается текстом: "отстыкованная часть ракеты сталкивается с небесным куполом".

Вердикт


Видеоролик демонстрирует вторую попытку запуска сверхтяжелой ракеты Starship Super Heavy, с космодрома Бока-Чика в Техасе. Планировалось, что корабль должен совершить оборот вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов. Однако связь с кораблем пропала приблизительно через восемь минут после старта. После этого, как сообщила SpaceX, была запущена функция самоуничтожения Starship. В свою очередь теория небесного купола, который якобы прикрывает Землю и о который разбилась ракета, является конспирологической теорией, которая в очередной раз себя дискредитировала. Наш вердикт – авторы видео воспользовались видео реально произошедших событий и таким образом попытались доказать конспирологическую теорию. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Комментарий Детектор лжи


Для того, чтобы убедиться в манипулятивности видео, в принципе достаточно посмотреть видеозапись второго летного испытания Starship Super Heavy на сайте НАСА, либо на сайте компании SpaceX. Помимо этого, SpaceX на своем сайте сообщила: „Результаты летных испытаний были сделаны тогда, когда была потеряна телеметрия. Это случилось ближе к концу работы второй ступени перед отключением двигателя после более чем восьми минут полета. Испытатели убедились в том, что безопасная команда уничтожения была правильно активирована на основе имеющихся данных о характеристиках машины”. Помимо этого, о испытаниях Starship Super Heavy можно прочитать здесь.

Скриншот из социальных сетей

О теории плоской Земли мы уже говорили, но вкратце повторим сказанное. Теорию плоской Земли опровергают:

* Наблюдения за исчезновением кораблей за горизонтом: когда корабль удаляется, его нижняя часть исчезает первой, что свидетельствует о кривизне Земли;

* Использование солнечных углов для измерения окружности Земли: древние греки, в частности Эратосфен, использовали изменение углов солнца в разных городах для расчёта окружности Земли;

* Лунные затмения как доказательство сферической формы Земли: Во время лунного затмения тень Земли на Луне всегда круглая, что возможно только если Земля сферическая.

Доказательства существования космических полётов и отсутствия купола над Землей:

* История космических исследований: человечество изучало нашу солнечную систему тысячи лет, и эра роботизированных исследований началась в 1950-х годах;

* Исследование Марса марсоходом Curiosity: миссия марсохода и анализ минералов на Марсе, фото и видео материалы, переданные марсоходом;

* Межпланетные исследовательские миссии автоматических станций к планетам Солнечной системы;

* Появление комет и падение астероидов и болидов на Землю;

* Миссия исследовательских зондов “Вояджер-1” и “Вояджер-2”. Оба зонда использовались для исследования самых дальних планет Солнечной системы.

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