Правда, что великий забор в Австралии – это оборонительное сооружение?

Тезисы
Через весь Австралийский континент тянется грандиозное оборонительное сооружение, аналогов которому нет во всем мире. Данный забор строили якобы от собак динго или кроликов, которые легко справляются с ним. Забор на 600 километров больше Великой Китайской стены, подключен к электричеству, и его регулярно обходят вооруженные патрули. Высотой забор около двух метров, общая протяженность более 6000 километров. Все дело в том, что власти страны и верхушка мира скрывают забор, который открывает вход на другие территории.
Вердикт
Люди могут пересекать забор в определенных местах, например, там, где проходят дороги, доступные для всех. Однако передвижение вдоль забора ограничено из-за деятельности специалистов, которые используют яды или огнестрельное оружие для борьбы с вредителями. Великий забор не является оборонительным сооружением и не защищает вход на какие-либо неизвестные науке и человечеству территории. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
Забор не смог полностью остановить распространение кроликов, но он помог снизить их численность и защитить фермерские угодья. Забор также стал популярным туристическим объектом и сейчас является одним из самых узнаваемых символов Австралии. Забор не достигает побережья, и люди могут свободно пересечь его в нескольких местах. Более подробно прочитать о том, зачем, почему, в каком году и для защиты от каких животных был построен забор, можно здесь.
Большинство городов и населенных пунктов Австралии находятся у побережья не из-за ограничений доступа к центру континента, а из-за того, что там пустыня. Прибрежные районы предлагают плодородные земли и мягкий климат. Несмотря на то, что центральные пустыни Австралии не очень подходят для постоянного проживания, они открыты для туризма и часто становятся местом съемок телепередач о путешествиях.