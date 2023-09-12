Правда, что великий забор в Австралии – это оборонительное сооружение?

Забор не смог полностью остановить распространение кроликов, но он помог снизить их численность и защитить фермерские угодья. Забор также стал популярным туристическим объектом и сейчас является одним из самых узнаваемых символов Австралии. Забор не достигает побережья, и люди могут свободно пересечь его в нескольких местах. Более подробно прочитать о том, зачем, почему, в каком году и для защиты от каких животных был построен забор, можно здесь.