Правда, что великий забор в Австралии – это оборонительное сооружение?

 
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Nuo triušių apsauganti tvora palei Naujojo Pietų Velso ir Kvinslendo sieną, Australija
Nuo triušių apsauganti tvora palei Naujojo Pietų Velso ir Kvinslendo sieną, Australija
ФОТО: Shutterstock
В социальных сетях и Telegram-каналах появился видеоролик, авторы которого рассказывают о том, что Великий забор в Австралии – это оборонительное сооружение, за которым вход на другие неизвестные науке и человечеству территории. Мы ознакомились с видео и выяснили, что создатели видеоролика, во-первых, манипулируют фактами, а во-вторых, не знакомы с историей Австралии.

Тезисы

Через весь Австралийский континент тянется грандиозное оборонительное сооружение, аналогов которому нет во всем мире. Данный забор строили якобы от собак динго или кроликов, которые легко справляются с ним. Забор на 600 километров больше Великой Китайской стены, подключен к электричеству, и его регулярно обходят вооруженные патрули. Высотой забор около двух метров, общая протяженность более 6000 километров. Все дело в том, что власти страны и верхушка мира скрывают забор, который открывает вход на другие территории.

Вердикт

Люди могут пересекать забор в определенных местах, например, там, где проходят дороги, доступные для всех. Однако передвижение вдоль забора ограничено из-за деятельности специалистов, которые используют яды или огнестрельное оружие для борьбы с вредителями. Великий забор не является оборонительным сооружением и не защищает вход на какие-либо неизвестные науке и человечеству территории. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи

Великий забор в Австралии был построен для защиты фермерских угодий от кроликов. Кролики были завезены в Австралию в 1859 году и быстро размножились, став серьезной проблемой для сельского хозяйства. В Австралии не было естественных хищников, угрожающих кроликам, отчего они быстро заселили большую часть страны. Они уничтожали сельскохозяйственные культуры, разрушали пастбища и переносили болезни. В 1901 году правительство Австралии начало строить забор для защиты фермерских угодий от кроликов. Забор был построен из колючей проволоки и тянулся на 5614 километров вдоль границы штатов Новый Южный Уэльс и Южная Австралия. Строительство забора было завершено в 1930 году.
Ложь

Забор не смог полностью остановить распространение кроликов, но он помог снизить их численность и защитить фермерские угодья. Забор также стал популярным туристическим объектом и сейчас является одним из самых узнаваемых символов Австралии. Забор не достигает побережья, и люди могут свободно пересечь его в нескольких местах. Более подробно прочитать о том, зачем, почему, в каком году и для защиты от каких животных был построен забор, можно здесь.

Большинство городов и населенных пунктов Австралии находятся у побережья не из-за ограничений доступа к центру континента, а из-за того, что там пустыня. Прибрежные районы предлагают плодородные земли и мягкий климат. Несмотря на то, что центральные пустыни Австралии не очень подходят для постоянного проживания, они открыты для туризма и часто становятся местом съемок телепередач о путешествиях.

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