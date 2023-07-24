Правда, что вакцины от коронавируса содержат нанотехнологические конструкции, созданные при помощи графена?

Тезисы
Рикардо Дельгадо сообщает, что вакцины от COVID-19 производства Pfizer, AstraZeneca, Janssen и Moderna содержат нанотехнологии. По словам Дельгадо, ему удалось обнаружить нанороутеры, которые сообщают MAC-адреса и могут быть зарегистрированы в беспроводной технологии Bluetooth, даже через мобильный телефон при помощи соответствующей программы. Также Рикардо удалось найти наноантенны и «плазмические» антенны для усиления сигналов наноантенн. Помимо этого, Рикардо удалось найти антенны, которые облегчают передачу переменного и постоянного тока. Также им были найдены кодеки и логические ворота для шифрования нано-коммуникаций, которые передаются от тела вакцинированного человека по направлению к удаленному серверу. Основным материалом, при помощи которого в вакцинах созданы все эти микроустройства, является оксид графена. Все это подтверждают результаты исследования, выполненные профессором университета Альмерии – Пабло Кампра.
Вердикт
Откровения Рикардо Дельгадо о присутствии графена и нанотехнологических конструкций, способных подключаться к интернету в составе вакцин от коронавируса, не нашли подтверждения нигде в мире. Более того, они были опровергнуты всеми испанскими исследователями. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
Списки ингредиентов, используемых в утвержденных мРНК-вакцинах, доступны для общественности. Детально с составом вакцин от коронавируса можно ознакомиться здесь. Отметим, что оксид графена не входит в список состава вакцин против COVID-19. Об оксиде графена и для чего он используется можно узнать здесь. Кратко: оксид графена — это соединение углерода, водорода и кислорода в различных соотношениях, которое образуется при обработке графита сильными окислителями. Оксид графена очень тонкий, легкий, является хорошим проводником. Благодаря этим качествам оксид графена имеет широкий потенциал применения почти во всех отраслях.
Европейское медицинское агентство «не увидело никаких достоверных доказательств в результате проведенных им оценок или текущих испытаний, что какая-либо вакцина COVID-19 загрязнена оксидом графена, который не является признанным вспомогательным веществом для лекарств», заявил агентству AFP его представитель Алессандро Файа. Университет Альмерии открестился от результатов исследования вакцины, которое выполнил сотрудник университета, профессор Пабло Кампра. Вкратце – университет Альмерии распространил сообщение со следующим текстом: «неофициальный отчет профессора университета об анализе образца неизвестного происхождения с полным отсутствием возможности отслеживания». Он добавил, что это «отчет, который этот университет не подписывает и не распространяет, как предупреждает сам отчет».
Разбор исследования Пабло Кампра выполнили как и наши коллеги из Рейтерс, так и испанского издания Maldita. Вкратце: Пабло Кампра проанализировал только один образец, и, кроме того, его происхождение неизвестно. Само исследование было запрошено Рикардо Дельгадо Мартином, основателем блога, в котором распространяются самые невероятные конспирологические теории о COVID-19. В своем исследовании Пабло Кампра Мадрид сам признает, что «микроскоп не дает убедительных доказательств» и что анализ исходит из «одного ограниченного образца» – образца неизвестного происхождения и отслеживания.
- Источники
- Обзор – какие ингредиенты входят в состав вакцин от COVID-19
- Оксид графена – что это такое
- Университет Альмерии – официальное опровержение
- Будьте осторожны с „отчетом“ о вакцине Pfizer: он не из Университета Альмерии и не показывает, что вакцина против COVID-19 содержит оксид графена
- Вакцины против COVID-19 не содержат оксида графена
- Ложные заявления Рикардо Дельгадо Мартина, в котором он говорит, что оксид графена является причиной COVID-19