Правда, что вакцины от коронавируса содержат нанотехнологические конструкции, созданные при помощи графена?



Рикардо Дельгадо сообщает, что вакцины от COVID-19 производства Pfizer, AstraZeneca, Janssen и Moderna содержат нанотехнологии. По словам Дельгадо, ему удалось обнаружить нанороутеры, которые сообщают MAC-адреса и могут быть зарегистрированы в беспроводной технологии Bluetooth, даже через мобильный телефон при помощи соответствующей программы. Также Рикардо удалось найти наноантенны и «плазмические» антенны для усиления сигналов наноантенн. Помимо этого, Рикардо удалось найти антенны, которые облегчают передачу переменного и постоянного тока. Также им были найдены кодеки и логические ворота для шифрования нано-коммуникаций, которые передаются от тела вакцинированного человека по направлению к удаленному серверу. Основным материалом, при помощи которого в вакцинах созданы все эти микроустройства, является оксид графена. Все это подтверждают результаты исследования, выполненные профессором университета Альмерии – Пабло Кампра.

