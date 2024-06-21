Правда, что „вакцины от коронавируса – это массовый геноцид“?

Рашид Буттар – врач-остеопат, сторонник конспирологических теорий, с самого начала пандемии коронавируса занимал позицию противника вакцинирования. Совет медицинских экспертов Северной Каролины дважды делал ему выговор за непрофессиональное поведение. Из-за незаконного маркетинга неутвержденных и фальсифицированных лекарств Буттар упоминался в сводках Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Буттар скончался в мае 2023 года. Ранее Буттар заявлял что был отравлен либо мРНК вакциной, либо ее компонентами в студии телеканала CNN во время своего интервью в 2021 году. В феврале 2022 года Буттар рассказал своему коллеге-пропагандисту альтернативной медицины, что недавно он был госпитализирован из-за инсульта и миокардита. Он объяснил это воздействием вакцин от COVID-19. Несмотря на то, что Буттар не был вакцинирован, он утверждал, что стал жертвой „выделения“ шиповых белков у вакцинированных людей. Однако вакцины против COVID-19 не используют в качестве основы ослабленный вирус и, следовательно не имеют гипотетического риска распространения. Симптомы болезни, о которой сообщал Буттар, подозрительно похожи на симптомы, которые могут появиться у людей, перенесших COVID-19.