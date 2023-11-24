Правда, что "вакцинирование от COVID-19 — это продолжение программы MKUltra"?

Однако наиболее вероятным является естественное происхождение COVID-19, чем то, что его возбудитель был создан в лабораторных условиях, заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар в интервью The Financial Times. “Все больше становится очевидным, что на самом деле естественное происхождение [коронавируса] гораздо более вероятно”, — сообщил он, сославшись на данные, собранные за три года. Тем не менее Фаррар отметил, что он по-прежнему рассматривает все гипотезы о происхождении COVID-19, включая утечку биоматериала из Института вирусологии в Ухане, где началась пандемия, или передачу инфекции через мясо животных с городских рынков.

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