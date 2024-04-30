2024.04.30 14:55

Правда, что "в течение нескольких лет под воду уйдет несколько стран в Европе и Азии"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

„В течение нескольких лет под воду уйдет несколько стран. Среди них: Япония, Китай, Великобритания” – видеоролик с таким содержанием появился в социальных сетях. Объясняем, что все, о чем говорится в видеоролике, псевдонаучная теория и неправда. Уничтожение вышеупомянутым странам не грозит.

Teiginiai


„Из-за катаклизмов в течение 5-7 лет под воду первыми уйдут такие страны, как Япония, Китай, Индия, Италия, Великобритания, Аравийский полуостров. Все остальные страны просуществуют немногим дольше“.

Verdiktas


Информация о том, что такие страны, как Япония, Китай, Индия, Италия, Великобритания и Аравийский полуостров уйдут под воду в течение 5-7 лет из-за климатических катастроф, не подтверждается текущими научными исследованиями. Хотя практически все прибрежные государства, одни больше, другие меньше, пострадают из-за изменения климата и вызванного им повышения уровня мировых океанов, но речи о исчезновении Японии, Китая, Индии, Италии, Великобритании и стран Аравийского полуострова не идет. Наш вердикт – фейк и мистификация.

Melo detektoriaus komentaras


Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) указывает, что уровень моря действительно повышается и будет продолжать повышаться в течение 21-го века, но предполагаемое повышение происходит постепенно и не так катастрофически быстро, как это утверждают создатели видеоролика. Согласно IPCC, экстремальные уровни моря, которые ранее возникали один раз в 100 лет, могут стать ежегодными событиями к концу этого века при сценариях с высокими выбросами.

Скриншот из социальных сетей

Ученые разработали и подготовили ряд сценариев, в которых говорят о том, что случится, если продолжится таяние ледников. Отчеты IPCC подчеркивают значительные последствия повышения уровня моря, включая увеличение прибрежных наводнений, эрозию и воздействие на низменные территории, но эти эффекты прогнозируются на более длительный временной период на протяжении этого столетия и более. По мнению исследователей из Межправительственной группы экспертов по изменению климата, к 2100 году уровень океанов поднимется, как минимум, от 26 до 77 сантиметров, а температура повысится на 1,5 °C. Национальная академия наук США подтверждает, что изменение климата, вызванное человеческой деятельностью, действительно приводит к повышению уровня моря, но процесс происходит постепенно и различается в разных регионах, поэтому опасности резкого повышения уровня моря и затопления стран нет. С графиками нескольких сценариев влияния повышения уровня моря на европейские страны можно ознакомиться здесь.

Кстати, данные о геологической структуре Японского моря и его тектонических особенностях не подтверждает информации о том, что Япония окажется под водой в течение нескольких лет. Индия приняла меры по адаптации к климатическим изменениям, включая планы действий в случае жары, что привело к снижению числа жертв связанных с жарой и циклонами. Часть прибрежной зоны Китая действительно может из-за повышения уровня моря оказаться под водой, но Китай предпринимает шаги для адаптации к климатическим изменениям. Речи о том, что все территория страны окажется под водой, не идет. Нет конкретных данных, подтверждающих тезисы о скором исчезновении Италии, Великобритании и стран Аравийского полуострова из-за геологических и климатических угроз.

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