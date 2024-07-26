Правда, что „в течение года уйдут под воду США, Индия, Великобритания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Япония“?

Teiginiai
В течение году уйдут под воду: США, Индия, Великобритания, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Япония.
Verdiktas
Заявление о затоплении таких крупных стран, как США, Индия, Китай, в течение года является значительным преувеличением, конспирологической теорией, которая основывается не на научных фактах, а на псевдонаучных теориях и домыслах. Наш вердикт – прогноз создателей видеоролика является недостоверной и обманчивой страшилкой для впечатлительных людей.
Melo detektoriaus komentaras
Видеоролик, насколько нам удалось выяснить, действительно представляет собой фрагмент видеосъемки из залитого паводком из-за урагана Берил города Сарджента, что находится в американском штате Техас. Ущерб, который ураган Берил нанес для экономики США, оценивается в сумму от 2,5 до 4,5 миллиардов долларов.
Теория о затоплении таких крупных стран, как США, Индия, Китай, сроком через год или около того является ничем иным, как очередной конспирологической теорией. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) указывает, что уровень моря действительно повышается и будет продолжать повышаться в течение 21-го века, но предполагаемое повышение происходит постепенно и не так катастрофически быстро, как это утверждают создатели видеоролика. Отчеты IPCC указывают на значительные последствия повышения уровня моря, включая увеличение прибрежных наводнений, эрозию и воздействие на низменные территории, но эти эффекты прогнозируются на более длительный временной период на протяжении этого столетия и более. К 2100 году уровень океанов поднимется, как минимум, от 26 до 77 сантиметров, а температура повысится на 1,5 °C. Данные о геологической структуре Японского моря и его тектонических особенностях не подтверждает информации о том, что Япония окажется под водой в течение нескольких лет. Часть прибрежной зоны Китая действительно может из-за повышения уровня моря оказаться под водой, но Китай предпринимает шаги для адаптации к климатическим изменениям. Речи о том, что все территории страны окажутся под водой, не идет. Нет конкретных данных, подтверждающих тезисы о скором исчезновении Италии, Великобритании и США в результате изменения климата.
Источники
Геологическое строение Японского моря и его тектонические последствия
Отчет за 2023 год, подготовленный Межправительственной группой экспертов по изменению климата при ООН