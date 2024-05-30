2024.05.30 13:35

Правда, что "в связи с окончанием полномочий Владимира Зеленского в Киев возвращается Виктор Янукович"?

 
ru.DELFI.lt
Viktoras Janukovičius
Viktoras Janukovičius
ФОТО: Imago / Scanpix

В социальных сетях появились видеоролики, в которых говорится о том, что „в связи с окончанием полномочий Владимира Зеленского в Киев возвращается Виктор Янукович“. Объясняем, что создатели видеороликов распространяют дезинформацию. В том, что они говорят, нет ни слова правды.

Teiginiai

“В связи с окончанием полномочий Владимира Зеленского в Киев возвращается Виктор Янукович,“ – транслируют видеоролики, которые появились в социальных сетях.

Verdiktas

Власти Украины после российского вторжения в страну ввели военное положение, которое на уровне закона запрещает проведение любых выборов. Поэтому Владимир Зеленский остается президентом, несмотря на то, что 20 мая закончился срок его президентских полномочий – пока не будет избран новый. В Украине и на Западе легитимность Зеленского не ставят под сомнение. Видеоролик мы оцениваем, как один из фрагментов психологической кампании против Владимира Зеленского. Наш вердикт – видеоролик является фейком и дезинформацией.

Melo detektoriaus komentaras

Виктор Янукович 24 мая побывал в Минске (по информации белорусских оппозиционных СМИ). В последний раз Янукович прилетал в Беларусь в марте 2022 года — вскоре после широкомасштабного российского вторжения в Украину. Появление Януковича в Беларуси может быть связано с пропагандистским давлением со стороны Кремля на официальный Киев. В данный момент Зеленский сохраняет легитимность, в том числе и благодаря достаточному высокому рейтингу поддержки населения.

Скриншот из социальных сетей

По данным Киевского международного института социологии (КМИС) на февраль 2024 года доверие к действующему президенту составляло 64 проц. Подробно узнать о том, сохраняет ли Владимир Зеленский, президент Украины, легитимность, можно узнать здесь, здесь и здесь. Согласно Закону „О правовом режиме военного положения“, на время действия военного положения президент Украины остается на должности на законных основаниях, а очередные выборы проведут после отмены военного положения.

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