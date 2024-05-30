Правда, что "в связи с окончанием полномочий Владимира Зеленского в Киев возвращается Виктор Янукович"?

Власти Украины после российского вторжения в страну ввели военное положение, которое на уровне закона запрещает проведение любых выборов. Поэтому Владимир Зеленский остается президентом, несмотря на то, что 20 мая закончился срок его президентских полномочий – пока не будет избран новый. В Украине и на Западе легитимность Зеленского не ставят под сомнение. Видеоролик мы оцениваем, как один из фрагментов психологической кампании против Владимира Зеленского. Наш вердикт – видеоролик является фейком и дезинформацией.