Правда, что в "состав жевательной резинки входит боевое отравляющее вещество, которое использовалось для лоботомии"?

2) Аспартам (E951), а не E934: Аспартам является одним из популярных подсластителей и обозначается, как E951, а не E934, он используется для придания сладкого вкуса продуктам без добавления значительного количества калорий. CODEX ALIMENTARIUS - сборник признанных на международном уровне стандартов, норм, руководств и рекомендаций по составу и производству пищевых продуктов, разработанный и созданный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией и Всемирной организацией здравоохранения ООН – не содержит пищевой добавки с таким кодом как E934;

3) Безопасность аспартама: Аспартам используется в пищевой промышленности как подсластитель и имеет разрешение к использованию. Он обладает подслащивающим действием, при этом его калорийность ниже по сравнению с сахаром. Побочные действия аспартама могут включать аллергические реакции, мигрень, было проведено множество исследований свойств аспартама и его воздействия на организм человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по исследованию рака (IARC), Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) и Объединенный экспертный комитет по пищевым добавкам (JECFA) – в прошлом году распространили сообщение в котором утверждают, что „недостаточно” научных доказательств, подтверждающих канцерогенные свойства аспартама у человека, а на экспериментальных животных „менее чем достаточно”. Утверждение о использовании аспартама в качестве „боевого отравляющего вещества” или для совершения лоботомии является явным заблуждением и не имеет под собой научной основы;