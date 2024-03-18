Правда, что в "состав жевательной резинки входит боевое отравляющее вещество, которое использовалось для лоботомии"?

Teiginiai
“В жевательной резинке нет сахара, но когда вы начинаете ее жевать, она становится сладкой. Сладкая, потому что в ее состав входит E934 – производная “аспаргеновой” кислоты, а “аспаргеновая” кислота – это боевое отравляющее вещество, которое применяется для совершения операции лоботомии, то есть разделения левого и правого полушарий головного мозга. Иногда лоботомию делают хирургически, но „аспаргеновая” кислота тоже применяется”.
Verdiktas
Все, о чем говорится в видеоролике – неправда, мистификация и антинаучная информация. Вещество под кодом E934 в списке пищевых добавок отсутствует. Боевые отравляющие вещества в состав жевательных резинок не входят.
Melo detektoriaus komentaras
1) Содержание сахара в жевательной резинке: В современных жевательных резинках действительно часто не используется сахар. Вместо него применяются различные подсластители, такие, как ксилитол, сорбитол, мальтитол, аспартам и другие;
2) Аспартам (E951), а не E934: Аспартам является одним из популярных подсластителей и обозначается, как E951, а не E934, он используется для придания сладкого вкуса продуктам без добавления значительного количества калорий. CODEX ALIMENTARIUS - сборник признанных на международном уровне стандартов, норм, руководств и рекомендаций по составу и производству пищевых продуктов, разработанный и созданный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией и Всемирной организацией здравоохранения ООН – не содержит пищевой добавки с таким кодом как E934;
3) Безопасность аспартама: Аспартам используется в пищевой промышленности как подсластитель и имеет разрешение к использованию. Он обладает подслащивающим действием, при этом его калорийность ниже по сравнению с сахаром. Побочные действия аспартама могут включать аллергические реакции, мигрень, было проведено множество исследований свойств аспартама и его воздействия на организм человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по исследованию рака (IARC), Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) и Объединенный экспертный комитет по пищевым добавкам (JECFA) – в прошлом году распространили сообщение в котором утверждают, что „недостаточно” научных доказательств, подтверждающих канцерогенные свойства аспартама у человека, а на экспериментальных животных „менее чем достаточно”. Утверждение о использовании аспартама в качестве „боевого отравляющего вещества” или для совершения лоботомии является явным заблуждением и не имеет под собой научной основы;
4) Применение „аспаргеновой кислоты”: Упоминание „аспаргеновой кислоты”в контексте боевых отравляющих веществ и лоботомии (лоботомия – это операция, которая проводилась при помощи хирургических инструментов – ред.) также абсолютно не соответствует действительности. Аспаргеновая кислота является аминокислотой, которая встречается в многих белках обычной пищи. Наиболее богаты аспарагиновой кислотой молочные продукты, мясо, рыба, морепродукты, орехи, спаржа, кукуруза, фасоль и другие продукты.