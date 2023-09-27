Правда, что "в сети оказались подлинные съемки, доказывающие, что высадку на Луну сняли в Голливуде"?

«Да, этот клип – фальшивка. Он был снят в студии в Лондоне весной 2002 года. В основу клипа легла идея режиссера Адама Стюарта, который был помешан на исследовании космоса. Он начитался сайтов, посвященных теории заговора, и решил, что хочет сделать ложный фильм, основанный на идее о том, что высадка «Аполлона-11» на Луну была подделкой. Адам Стюарт умер 28 августа 2002 года. Его очень не хватает. Пожалуйста, прочтите эту запись, посвященную ему. Если вы внимательно прислушаетесь, то в конце ролика, когда «Нил» поднимается обратно по лестнице, вы услышите, как он говорит: «Извините, мистер Горски». Большинство из вас, вероятно, поймет эту фразу. В основном мы делали это ради удовольствия и чтобы развлечь мир. Потому что это то, что мы делаем. Мы думали, что это такой фильм, о котором люди будут думать: «Что за хрень... это правда?» и передавать его своим друзьям. Особенно мы хотели развлечь скучающих офисных работников, потому что именно такими мы были раньше, и это отстой. Адам сделал это, потому что ему нравятся теории заговора о Луне и вообще космическая тематика, и эта идея его рассмешила. Смешить людей – это отличный кайф, и этот клип рассмешил множество людей. Даже когда мы его делали, мы смеялись, потому что представляли себе реакцию (например, сотрудников НАСА), когда они его увидят. Что, черт возьми, они подумают? Потому что мы могли. Потому что мы вообще любим теории заговора и хотели их распространить».

__________________