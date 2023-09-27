Правда, что "в сети оказались подлинные съемки, доказывающие, что высадку на Луну сняли в Голливуде"?

Тезисы
Видеоролик, снятый в плохом качестве, демонстрирует человека в скафандре астронавта, который поднимается по ступенькам, по всей видимости, посадочного модуля. Затем на астронавта падает что-то вроде большой лампы, в кадр вбегает группа людей, поднимает и прикрепляет к потолку лампу. Люди скрываются, и съемки продолжаются. По мнению тех, кто распространяет видеоролик, съемки доказывают — высадку на Луну сняли в Голливуде.
Вердикт
На самом деле видеоролик сняло рекламное агентство ViralFactory в начале 2000-х годов, чтобы заинтересовать и привлечь к себе потенциальных клиентов. Наш вердикт – манипуляция.
Комментарий Детектор лжи
Вирусный видеоролик появился в 2002 году. Его сняло рекламное агентство ViralFactory, чтобы таким образом заинтересовать и привлечь к себе потенциальных клиентов. Помимо всего прочего, в записи постоянно присутствует надпись — moontruth.com. В описании к видеоролику можно прочитать:
«Теория заговора, ставшая вирусной и вызвавшая 3000 звонков в НАСА, большинство из которых звучали так: "Вот видите – мы знали, что высадка на Луну была подделкой". Мы сделали это в шутку, а сценаристом и режиссером выступил парень по имени Адам Стюарт, который трагически погиб примерно через год. Он также был режиссером фильмов Headrush и Gift».
На сайте ViralFactory можно найти следующую информацию:
«Да, этот клип – фальшивка. Он был снят в студии в Лондоне весной 2002 года. В основу клипа легла идея режиссера Адама Стюарта, который был помешан на исследовании космоса. Он начитался сайтов, посвященных теории заговора, и решил, что хочет сделать ложный фильм, основанный на идее о том, что высадка «Аполлона-11» на Луну была подделкой. Адам Стюарт умер 28 августа 2002 года. Его очень не хватает. Пожалуйста, прочтите эту запись, посвященную ему. Если вы внимательно прислушаетесь, то в конце ролика, когда «Нил» поднимается обратно по лестнице, вы услышите, как он говорит: «Извините, мистер Горски». Большинство из вас, вероятно, поймет эту фразу. В основном мы делали это ради удовольствия и чтобы развлечь мир. Потому что это то, что мы делаем. Мы думали, что это такой фильм, о котором люди будут думать: «Что за хрень... это правда?» и передавать его своим друзьям. Особенно мы хотели развлечь скучающих офисных работников, потому что именно такими мы были раньше, и это отстой. Адам сделал это, потому что ему нравятся теории заговора о Луне и вообще космическая тематика, и эта идея его рассмешила. Смешить людей – это отличный кайф, и этот клип рассмешил множество людей. Даже когда мы его делали, мы смеялись, потому что представляли себе реакцию (например, сотрудников НАСА), когда они его увидят. Что, черт возьми, они подумают? Потому что мы могли. Потому что мы вообще любим теории заговора и хотели их распространить».
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Ранее мы уже рассказывали, как любители конспирологических теорий пытались доказать, что Астронавт Базз Олдрин, который стал вторым человеком, ступившим на Луну, во время интервью журналистом Конаном О'Брайеном сообщил, что высадка на спутник Земли была анимацией, снятой киношниками. Как оказалось, на самом деле Базз Олдрин имел в виду, что в прямых телетрансляциях миссии Аполлон-11 была показана анимация приземления, потому что (о сюрприз!) на Луне не было и не могло быть телевизионной группы с камерами, которая могла бы снимать приземление с этой точки. Олдрин, однако, не имел в виду, что прилунения не произошло. Высадку астронавтов США в рамках миссии Аполлон-11, во время которой люди впервые ступили на поверхность Луны, подтверждают фото и видеозаписи.
В Национальном музее науки и средств массовой информации Великобритании можно узнать, что многие вещательные компании использовали моделирование для конкретизации своих программ «Аполлона». Сети заплатили сотни тысяч долларов за масштабные модели командных модулей ракет «Аполлон». Во время трансляции они использовались для создания инсценировки миссии Аполлон-11, которые затем были перемежены с реальными кадрами.
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Телевизионных камер у команды миссии Аполлон-11 было две: одна осталась на командном модуле «Колумбия», а черно-белая телекамера Westinghouse — на лунном модуле «Орел». Он был установлен на внешней стороне «Орла» и расположен так, чтобы транслировать спуск Армстронга по лестнице и его первые шаги на Луну. Эту камеру также установили на штатив для съемки поверхности Луны. Здесь можно подробно прочитать о том, какие технические задачи пришлось решить специалистам НАСА для передачи телесигнала с Луны на Землю для последующей телевизионной ретрансляции.