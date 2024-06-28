Правда, что „в сеть попала Директива ООН с номером 001, которая сообщает об установлении с 4 июля 2025 года Нового мирового порядка“?

Организация Объединенных Наций (ООН) не имеет директив с порядковыми номерами, как это говорится в видеоролике. Директивы и резолюции ООН нумеруются по-разному и касаются конкретных вопросов международных отношений, мира и безопасности, прав человека и т. д. Нигде в официальных документах ООН нет сведений о какой-либо директиве №001, тем более связанной с началом нового мирового порядка. Более того, официальные документы ООН выглядят совсем иначе, чем опубликованная в сети „Директива ООН с номером 001“. На титульных листах подлинных документов всегда есть дата, полное название и логотип организации.