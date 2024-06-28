Правда, что „в сеть попала Директива ООН с номером 001, которая сообщает об установлении с 4 июля 2025 года Нового мирового порядка“?

Teiginiai
Создатели видеоролика зачитывают вслух якобы попавшую в их руки Директиву Организации Объединенных Наций (с порядковым номером 001) о начале Нового мирового порядка с 4 июля 2025 года:
1. Перенумерация материков и стран: каждый материк получит свой номер; Канада будет известна как „Америка площадь 0001“; Соединенные Штаты Америки – „Америка площадь 0002“; Центральная Америка, включая Мексику – „Центральная Америка – 0003“; страны Южной Америки – „зона Америки – 0004“; страны Европы – „Европа 0010“; новая карта для обозначения границ между „Европой 0010“ и „Азией 0020“;
2. Передача военных и полицейских сил: бывшие Соединенные Штаты Америки передадут свои военные и полицейские силы ООН; эти силы будут расформированы или интегрированы в глобальные силы ООН;
3. Замена исполнительной власти: вся исполнительная власть бывшего правительства США будет заменена на руководителей, избранных ООН;
4. Замена судебной власти: судебная власть будет заменена немедленно; судьи ООН уже отобраны для выполнения этой задачи;
5. Постепенная замена законодательной власти: законодательная власть останется на своих постах до постепенной замены представителями ООН;
6. Замены в больницах и учебных заведениях: руководители в больницах и поликлиниках будут заменены; преподаватели и администрация в колледжах и университетах пройдут тестирование в соответствии с директивами ООН.
Verdiktas
Видеоролик о директиве ООН №001, включающий перенумерацию материков и стран, передачу военных и полицейских сил под юрисдикцию ООН, замену органов власти и руководства в больницах и учебных заведениях, не соответствует действительности. Все, о чем говорится в видеоролике, противоречит принципам и структуре работы ООН, а также международному праву и принципам суверенитета государств. Информация в видеоролике явно вымышленная и не имеет под собой реальных оснований. Наш вердикт – фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Организация Объединенных Наций (ООН) не имеет директив с порядковыми номерами, как это говорится в видеоролике. Директивы и резолюции ООН нумеруются по-разному и касаются конкретных вопросов международных отношений, мира и безопасности, прав человека и т. д. Нигде в официальных документах ООН нет сведений о какой-либо директиве №001, тем более связанной с началом нового мирового порядка. Более того, официальные документы ООН выглядят совсем иначе, чем опубликованная в сети „Директива ООН с номером 001“. На титульных листах подлинных документов всегда есть дата, полное название и логотип организации.
Перенумерация материков и стран противоречит принципам суверенитета и территориальной целостности государств, которые являются основополагающими для ООН. В базе данных документов ООН нет предложений или планов по перенумерации континентов или стран.
Соединенные Штаты Америки, как суверенное государство, самостоятельно контролируют свои военные и полицейские силы. Передача таких сил под контроль ООН потребовала бы согласия со стороны правительства США и других государств изменений в международном праве, что крайне маловероятно и юридически сложно. Устав ООН не предусматривает таких полномочий. Замена органов власти суверенного государства на представителей международной организации, такой, как ООН, без согласия этого государства, является нарушением международного права и принципов суверенитета. ООН не имеет полномочий заменять правительство, судебные и законодательные органы государств-членов.
Руководители больниц и учебных заведений в любой стране назначаются внутренними органами управления этих учреждений или национальными властями. ООН не имеет полномочий назначать или заменять персонал в медицинских и образовательных учреждениях без согласия правительства соответствующего государства. Помимо этого нам удалось выяснить, что видео, которое было использовано в качестве фона в видеоролике — это кадры из заседания Совета Безопасности ООН в 2020 году, во время которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.
Источники
Библиотека имени Дага Хаммаршельда – исследовательские руководства по документации ООН
Ключевые игроки отвергают предложенный Соединенными Штатами мирный план как не обеспечивающий минимальных прав палестинцев, сообщает Совету Безопасности специальный координатор