Правда, что "в Польше появился рекламный щит с антиукраинским баннером и текстом: "это не наша война""?

Teiginiai
В Польше появился рекламный щит с антиукраинским баннером – „Это не наша война”.
Verdiktas
Рекламного щита, изображением которого делятся некоторые пользователи социальных сетей, с текстом “это не наша война” на самом деле никогда не было, а его фотография – примитивная манипуляция. Наш вердикт – фейк и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
Фотография рекламного щита с таким текстом в социальных сетях появилась в начале прошлого 2023 года, точнее, в конце января. Ее разместил польский общественный деятель и политолог – Лешек Сыкульский, который сопроводил фотографию следующим текстом: “Это НЕ наша война! Скоро такие рекламные щиты будут по всей Польше. #PolishRuchAntywar Приглашаю вас на торжественное открытие в Ченстохове в эту пятницу”.
Обращаем внимание на то, что господин Сыкульский, во-первых, акцентировал, что такие щиты появятся, но не то, что они существуют. И, во-вторых, господин Сыкульский в Польше известен тем, что занимается продвижением российской политической повестки. Высокопоставленные польские чиновники считают, что “тезисы Сыкульского – это часть российской пропаганды против Запада. Кремль использует те же тезисы, чтобы подорвать Запад. Информационную деятельность России следует оценивать, как часть войны против Украины”.
Наши коллеги из Польши, из издания Gazeta Wyborcza, выяснили, что на фотография не Ченстохова, место съемки – один из участков Тартуского шоссе на въезде в Таллинн со стороны аэропорта. Вдали видны дымовая труба и виадуки – в том числе железнодорожный, а за ними – характерное здание с массивной стеклянной надстройкой: это жилой дом, перестроенный из бывшей бумажной фабрики. Убедиться в том, что оригинальная фотография представляет Таллинн, а не Ченстохову, можно при помощи Google Street View.
Для создания изображения на рекламном щите был использован макет, доступный на сайте mediamodifier.com. Это позволяет разместить любой графический материал на рекламном щите, который виден на изображении.
- Источники
- „Первоначальный пост «плаката» с “Это НЕ наша война!”
- Пророссийские круги в Польше перешли к действиям
- Российский портал: „В Ченстохове появились антиукраинские билборды”. Мы доказываем, что это фотомонтаж
- Место съемки оригинальной фотографии с рекламным баннером
- Макет рекламного щита – сайт mediamodifier.com