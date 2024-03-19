Правда, что "в Польше появился рекламный щит с антиукраинским баннером и текстом: "это не наша война""?

Teiginiai



В Польше появился рекламный щит с антиукраинским баннером – „Это не наша война”.



Verdiktas



Рекламного щита, изображением которого делятся некоторые пользователи социальных сетей, с текстом “это не наша война” на самом деле никогда не было, а его фотография – примитивная манипуляция. Наш вердикт – фейк и дезинформация.



Melo detektoriaus komentaras



Фотография рекламного щита с таким текстом в социальных сетях появилась в начале прошлого 2023 года, точнее, в конце января. Ее разместил польский общественный деятель и политолог – Лешек Сыкульский, который сопроводил фотографию следующим текстом: “Это НЕ наша война! Скоро такие рекламные щиты будут по всей Польше. #PolishRuchAntywar Приглашаю вас на торжественное открытие в Ченстохове в эту пятницу”.