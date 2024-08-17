Правда, что „в НАСА в начале 2000-х годов опубликовали документ, в котором рассказывают о подготовке геноцида человечества“?

“… он говорил, что эти волны окажут влияние на сто процентов человеческой популяции. Некоторые из людей будут легко умирать, прямо как канарейки, которые проверяли, есть газ в угольных шахтах или нет. Люди будут болеть: как правило, все будет начинаться со звона в ушах, тахикардии, чесоток, бессонницы. При помощи этих волн они блокируют нашу иммунную систему. Чтобы защититься от своего же оружия, представители элит используют методы и технологии, которые значительно превосходят все, что доступно для нас. Так, представители элит не болеют онкологическими заболеваниями. Существуют чипы, при помощи которых можно защититься от влияния волн. Также известно, что элиты интересуются трансгуманизмом. Обо всем этом, в том числе и о химтрейлах, говорится в документе НАСА. В документе также рассказывается о эффектах радиоволн и о том, как они будут использоваться“.