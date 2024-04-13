Правда, что “в Литве приняли закон, согласно которому достаточно малейшего наказания ребенка, чтобы его у вас забрали и передали в другую семью”?

“По закону, принятому в Литве несколько лет назад, достаточно малейшего наказания ребенка, чтобы его у вас забрали и передали в другую бездетную семью”.



Текст, который сопровождает видеоролик, абсолютно ложный и манипулятивный. Государственная служба защиты прав детей в Литве может разлучить детей с родителями только в самом крайнем случае, когда ребенку грозит насилие, либо окружение, в котором находится ребенок, является для него небезопасным. С подробным описанием обстоятельств, при которых сотрудники инспекции могут забрать ребенка из семьи, можно ознакомиться здесь. Видеоролик, который демонстрирует плачущего ребенка, его мать, инспектора по защите прав детей и полицейского, запечатлел попытку инспекции выполнить постановление суда и передать ребенка под опеку отца. Наш вердикт – хотя видеоролик и показывает действительно произошедший случай, но текст, который сопровождает видео, полностью меняет контекст происходящего и фактически является дезинформацией.

