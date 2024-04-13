Правда, что “в Литве приняли закон, согласно которому достаточно малейшего наказания ребенка, чтобы его у вас забрали и передали в другую семью”?

Teiginiai
“По закону, принятому в Литве несколько лет назад, достаточно малейшего наказания ребенка, чтобы его у вас забрали и передали в другую бездетную семью”.
Verdiktas
Текст, который сопровождает видеоролик, абсолютно ложный и манипулятивный. Государственная служба защиты прав детей в Литве может разлучить детей с родителями только в самом крайнем случае, когда ребенку грозит насилие, либо окружение, в котором находится ребенок, является для него небезопасным. С подробным описанием обстоятельств, при которых сотрудники инспекции могут забрать ребенка из семьи, можно ознакомиться здесь. Видеоролик, который демонстрирует плачущего ребенка, его мать, инспектора по защите прав детей и полицейского, запечатлел попытку инспекции выполнить постановление суда и передать ребенка под опеку отца. Наш вердикт – хотя видеоролик и показывает действительно произошедший случай, но текст, который сопровождает видео, полностью меняет контекст происходящего и фактически является дезинформацией.
Melo detektoriaus komentaras
С основными положениями закона об основах защиты прав ребенка в Литве можно ознакомиться здесь, а здесь досконально узнать о обстоятельствах, при которых ребенка могут забрать из семьи. Кратко: ребенка из семьи могут забрать в случае:
* невозможности обеспечить безопасную среду для ребенка при определении временного ухода за ребенком и существования реальной опасности для физического или психического здоровья ребенка, в результате которой может быть поставлена под угрозу его жизнь;
* во время опеки родители ребенка или иные представители ребенка не прилагают усилий, не меняют свое поведение в соответствии с законом, создавая реальную угрозу физической или психической безопасности ребенка в семье, что может нанести существенный вред здоровью ребенка или поставить под угрозу его жизнь.
Подводя итоги, отметим, что во-первых, детей, как правило, стремятся передать под опеку одного из близких родственников, с которыми у них уже есть эмоциональная связь. Во-вторых, более чем очевидно, что российские пропагандисты пытаются рассказать о законах, защищающих детей в Литве, искажая факты.
Государственная служба защиты прав детей в Литве провела внутренний аудит, чтобы выяснить, насколько действия ее сотрудников, задокументированные при помощи видео, соответствовали нормам закона об основах защиты прав ребенка. С результатами аудита можно ознакомиться здесь. Эдита Жиобене, омбудсмен по защите прав ребенка, признала, что сотрудники Государственной службы защиты прав детей в Литве хотя и выполняли постановление суда, но могли бы действовать более профессионально и компетентно.
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Полностью ознакомиться с подробностями истории, в результате которой появился видеоролик, использованный российскими пропагандистами в целях дезинформации о Литве, можно здесь (точка зрения отца – ред.), здесь и здесь (точка зрения матери – ред.).
Вкратце: как сообщает Государственная служба защиты прав детей, в 2022 году была определена необходимость защиты ребенка, для чего суд после оценки всех обстоятельств, материалов досудебного расследования определил место жительства ребенка с отцом и распорядок общения ребенка с матерью. Мать с ребенком некоторое время скрывалась и приняла все меры, чтобы не допустить возвращения ребенка отцу, у которого установлено место жительства ребенка. В этот период ребенку не была предоставлена возможность посещать образовательное учреждение, жить нормальной общественной жизнью, общаться с другими родственниками. В сентябре 2023 года суд срочно обязал мать передать ребенка отцу. Но когда мать не выполнила это решение, его исполнение было поручено защитникам прав ребенка.
- Источники
- Закон об основах защиты прав ребенка Литовской Республики
- В каких крайних случаях детей разлучают со своими родителями?
- Обеспечение безопасности ребенка
- Правозащитники завершили внутреннее расследование обнародованного видео перевода ребенка в нейтральную среду: мы инициировали важные улучшения в деятельности правозащитников
- В связи с распространением в публичном пространстве видео и аудиозаписи от 04.12.2023, на которой запечатлена часть процесса изъятия ребенка из семьи 21.09.2023
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