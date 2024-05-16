Правда, что "в горной породе удалось найти детали микросхемы, а это значит, что мы в матрице"?

На кристаллах пирита могут присутствовать искажения, создающие иллюзию внутренних „схем” или „микросхем”. Это происходит из-за различий в отражении света на внутренних включениях или дефектах в кристалле. Также нам бы хотелось обратить внимание, что на плоскости на одном из кристаллов в видеоролике видна белая минеральная вкрапленность. Это может быть кальцит или другой минерал, который иногда образует вкрапления в пирите. Наличие таких включений не редкость в природных минералах и может придавать кристаллам уникальный вид.