Правда, что "в геноме коронавируса есть ген, который отвечает за повышенную смертность у не европейцев"?

Teiginiai
„Я был внештатным советником министра здравоохранения, и мы разбирали геном ковида. И как только мы его расшифровали, мы выяснили, что в его геноме есть ген, который отвечает за повышенную смертность у не европейцев. Также там есть ген, который геометрически повышает вероятность серьезных заболеваний и смерти у людей старше 65 лет.” – считает российский политтехнолог Алексей Ситников.
Verdiktas
Заявление о том, что в геноме COVID-19 есть гены, специально направленные на увеличение смертности среди определенных рас или возрастных групп, не подтверждаются никакими научными исследованиями. Нам бы хотелось отметить, что, во-первых, Ситников не ссылается на источники информации, что позволяет сделать вывод: доступа к таковым источникам у него нет. Все, что он говорит – личное мнение. Во-вторых, видеоролик содержит спекулятивные и непроверенные утверждения. Призываем наших читателей и зрителей не идти на поводу у распространителей сомнительных и откровенно выдуманных ими же самими конспирологических теорий. Наш вердикт: видеоролик – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
В геноме SARS-CoV-2 нет генов, которые могли бы напрямую отвечает за повышенную смертность у людей неевропейского происхождения. Геном коронавируса расшифрован, находится в свободном доступе, и с ним может ознакомиться каждый желающий. В России расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2 в 2020 году первыми смогли исследователи из ФГБУ „НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева”.
Александр Панчин, известный российский учены, биолог и популяризатор науки утверждает, что генетическое оружие создать нельзя. По словам ученого, создание избирательного генетического оружия неизбежно, к счастью, споткнется о целый ряд трудно решаемых технических проблем. Посмотреть лекцию, во время которой Панчин рассказывает, что создание такого оружия не представляется возможным – можно здесь.
- Источники
- Генотип и фенотип COVID-19: Их роль в патогенезе
- Российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса
- Полное секвенирование генома позволяет выявить факторы хозяина, лежащие в основе критического COVID-19
- Всемирная организация Здравоохранения – база данных о коронавирусе
- „Оружие против русских и Барака Обамы”. На что способны ученые