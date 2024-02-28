Правда, что "в геноме коронавируса есть ген, который отвечает за повышенную смертность у не европейцев"?

„Я был внештатным советником министра здравоохранения, и мы разбирали геном ковида. И как только мы его расшифровали, мы выяснили, что в его геноме есть ген, который отвечает за повышенную смертность у не европейцев. Также там есть ген, который геометрически повышает вероятность серьезных заболеваний и смерти у людей старше 65 лет.” – считает российский политтехнолог Алексей Ситников.



Заявление о том, что в геноме COVID-19 есть гены, специально направленные на увеличение смертности среди определенных рас или возрастных групп, не подтверждаются никакими научными исследованиями. Нам бы хотелось отметить, что, во-первых, Ситников не ссылается на источники информации, что позволяет сделать вывод: доступа к таковым источникам у него нет. Все, что он говорит – личное мнение. Во-вторых, видеоролик содержит спекулятивные и непроверенные утверждения. Призываем наших читателей и зрителей не идти на поводу у распространителей сомнительных и откровенно выдуманных ими же самими конспирологических теорий. Наш вердикт: видеоролик – манипуляция и фейк.

