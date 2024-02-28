Правда, что "в геноме коронавируса есть ген, который отвечает за повышенную смертность у не европейцев"?

 
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ФОТО: Shutterstock
В социальных сетях появился видеоролик, в котором говорится, что в геноме коронавируса „есть ген, который отвечает за повышенную смертность у не европейцев, и ген, который геометрически повышает вероятность серьезных заболеваний и смерти у людей старше 65 лет”. Рассказываем, что геном SARS-CoV-2 расшифрован еще в 2020 году, и никаких генов убийц в нем нет. Создатели видеоролика банально вешают лапшу на уши зрителям и читателям.

Teiginiai


„Я был внештатным советником министра здравоохранения, и мы разбирали геном ковида. И как только мы его расшифровали, мы выяснили, что в его геноме есть ген, который отвечает за повышенную смертность у не европейцев. Также там есть ген, который геометрически повышает вероятность серьезных заболеваний и смерти у людей старше 65 лет.” – считает российский политтехнолог Алексей Ситников.

Verdiktas


Заявление о том, что в геноме COVID-19 есть гены, специально направленные на увеличение смертности среди определенных рас или возрастных групп, не подтверждаются никакими научными исследованиями. Нам бы хотелось отметить, что, во-первых, Ситников не ссылается на источники информации, что позволяет сделать вывод: доступа к таковым источникам у него нет. Все, что он говорит – личное мнение. Во-вторых, видеоролик содержит спекулятивные и непроверенные утверждения. Призываем наших читателей и зрителей не идти на поводу у распространителей сомнительных и откровенно выдуманных ими же самими конспирологических теорий. Наш вердикт: видеоролик – манипуляция и фейк.

Melo detektoriaus komentaras


В геноме SARS-CoV-2 нет генов, которые могли бы напрямую отвечает за повышенную смертность у людей неевропейского происхождения. Геном коронавируса расшифрован, находится в свободном доступе, и с ним может ознакомиться каждый желающий. В России расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2 в 2020 году первыми смогли исследователи из ФГБУ „НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева”.

Ни в одном из исследований, посвященных генетическим факторам COVID-19, не упоминаются гены, которые якобы ответственны за повышенную смертность среди не европеоидных рас или специально разработаны для воздействия на определенные группы населения. Существующие исследования сосредоточены на понимании, как генетические факторы могут влиять на течение заболевания и его исходы в целом. С новейшей информацией о коронавирусе SARS-CoV-2, научных исследованиях – можно ознакомиться здесь.
Скриншот из социальных сетей

Александр Панчин, известный российский учены, биолог и популяризатор науки утверждает, что генетическое оружие создать нельзя. По словам ученого, создание избирательного генетического оружия неизбежно, к счастью, споткнется о целый ряд трудно решаемых технических проблем. Посмотреть лекцию, во время которой Панчин рассказывает, что создание такого оружия не представляется возможным – можно здесь.

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