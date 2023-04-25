Teiginiai

Всемирный экономический форум заявляет о том, что пришло время "легализовать" зоофилию, и призывает людей получить право вступать в брак с животными. Испания является первой такой страной, которая приняла новое законодательство и делает первые шаги в направлении этой инициативы. Тайные элиты пытаются убедить людей использовать в пищу тараканов, уничтожают при помощи опыления с воздуха урожаи.

Verdiktas

Видеосюжет содержит много ошибочных и невероятных несостоятельных утверждений о "легализации" зоофилии в Испании, что подчеркивает важность критического подхода к информации и необходимость опираться на проверенные источники данных. Наш вердикт – все, о чем говорится в видеосюжете, является манипуляцией фактами.

Melo detektoriaus komentaras

Источником, из которого в интернете началось массовое распространение информации о том, что в Испании меняют законодательство и "легализуют" браки с животными, стал Збигнев Зиобро, министр юстиции Польши, который сослался на публикацию в издании wPolityce.pl. Однако несколько ранее на эту тему высказывались представители крайне правых сил и СМИ в Испании, которые попытались убедить общество что реформа Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными, подготовленная их политические противниками, ведет к "легализации зоофилии".

Ложь © Ekrano nuotr.

1) Авторы нового законопроекта в Испании поясняют: "устаревший термин "сексуальная эксплуатация" относится к деятельности экономического или коммерческого характера, и половые акты с животными, совершённые в других контекстах, остаются безнаказанными. Теперь вместо сексуальной эксплуатации будут криминализированы все половые акты с животными. В случае причинения телесных повреждений они будут считаться более тяжкими уголовными преступлениями; в остальных случаях – классифицированы как жестокое обращение". Также с подробным разбором фейка про "легализацию зоофилии" в Испании можно ознакомиться здесь и здесь. Испанские юристы и зоозащитники сходятся во мнении, что о легализации зоофилии не идет и речи, а авторы законопроекта пытались более четко и ясно определить то, чем является жестокое обращение с животными и какое за это может последовать наказание.

2) Всемирный экономический форум (WEF) является организацией, сосредоточенной на обсуждении глобальных экономических, политических и социальных проблем, и не занимается вопросами легализации зоофилии или браков с животными. Во-первых, это кажется неправдоподобным, а во-вторых, не соответствует целям и задачам WEF.

3) Текст упоминает некие "тайные элиты", которые якобы пытаются убедить людей есть тараканов и уничтожать урожаи с помощью опыления с воздуха. Это звучит как теория заговора и не имеет подтверждения в реальности. Важно проверять информацию на достоверность и опираться на проверенные источники данных. О теориях заговора и о том, почему являются столь привлекательными для людей можно узнать здесь и здесь.

4) Идея употребления насекомых в пищу не является чем-то новым или тайным. Фактически, по данным ФАО (Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству), насекомые являются источником питания для около 2 миллиардов человек во всем мире, и они считаются нутриционно богатым источником белка, жиров и минералов. Однако введение тараканов или других насекомых в пищевую цепочку является вопросом культурных предпочтений и потребительского выбора, а не заговора "тайных элит".

Продукты из насекомых в ЕС занимают небольшую часть рынка. Когда Еврокомиссия сообщила о допуске на европейский рынок продуктов из насекомых, она заявила: "потребители сами решают, хотят они есть насекомых или нет. Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не ново, и насекомых регулярно употребляют в пищу во многих частях мира".

5) Следует отметить, что опыление сельскохозяйственных культур с воздуха действительно используется в агропромышленности для улучшения урожайности и противостояния вредителям. Однако утверждение о том, что это происходит с целью уничтожения урожая, является ложным. О "химтрейлах”, теориях заговора, которые их окружают, и их происхождении можно прочитать здесь. Методы опыления, наоборот, разрабатываются и применяются для увеличения урожайности и поддержания устойчивости сельскохозяйственного производства.