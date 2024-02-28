Правда, что "в ближайшее время свое существование прекратят Япония, Китай, Индия, Италия, Великобритания и страны Аравийского полуострова"?

Teiginiai
„В ближайшие пять, семь лет свое существование прекратят следующие страны – Япония, Китай, Индия, Италия, Великобритания и страны Аравийского полуострова. Это обусловлено геологическим строением данных территорий и их уязвимостью перед климатическими катастрофами. Все остальные страны просуществуют немногим дольше, но в итоге и их ждет та же участь”.
Verdiktas
Видеоролик содержит ничем не подтвержденные заявления о предстоящем исчезновении ряда стран из-за климатических и геологических угроз. Апокалипсиса, конца света, глобального наводнения не будет. Что, однако, не означает, что человечество может продолжать потребительски относиться к природе и природным ресурсам. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
1) Япония: По данным World Bank Climate Change Knowledge Portal, Япония действительно подвержена риску связанному с климатическими изменениями, однако нет информации, подтверждающей, что страна прекратит свое существование в ближайшие годы. В отношении Японии информация о геологической структуре Японского моря и его тектонических особенностях не подтверждает сообщения о неизбежном исчезновении страны;
2) Индия: Индия приняла меры по адаптации к климатическим изменениям, включая планы действий в случае жары, что привело к снижению числа жертв связанных с жарой и циклонами. Кроме того, Индия разработала индекс уязвимости к изменению климата (CVI), который оценивает воздействие, чувствительность и адаптивную способность районов страны;
3) Китай: В исследовании, опубликованном в журнале Nature, утверждается, что Китай также предпринимает шаги для адаптации к климатическим изменениям, хотя и подвергается определенным рискам (часть прибрежной зоны Китая из-за повышения уровня моря может оказаться под водой – ред.).
4) Италия, Великобритания и страны Аравийского полуострова: В отношении этих стран нет конкретных данных, подтверждающих тезисы о скором исчезновении из-за геологических и климатических угроз.
Специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата утверждает: к 2100 году уровень океанов поднимется как минимум от 26 до 77 сантиметров, а температура повысится на 1,5 °C. Другой анализ, основанный на данных НАСА и европейских стран, склоняется к верхнему пределу этого диапазона, предсказывая рост на 65 сантиметров к концу этого столетия, если текущая траектория сохранится. При нынешних темпах глобального потепления 68% ледников планеты Земля исчезнут к 2100 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science. Базовый сценарий предполагает повышение температуры на 2,7 градуса по Цельсию к концу 21-го века в сравнении с доиндустриальным периодом. В таком случае растает 48,5 трлн тонн льда, что повысит уровень мирового океана на 11,5 сантиметра. К концу 21-го века при лучшем сценарии может исчезнуть около 13% видов животных и растений. А без контроля за вредными выбросами на Земле будет уничтожено до 27% флоры и фауны.
Результаты другого исследования, которое вышло в научном издании Scientific reports, указывают, что в наиболее уязвимом положении находятся Мумбаи и Кочин в Индии, а также Абиджан в Кот-д’Ивуар. Для того, чтобы повышение уровня моря привело к катастрофическим последствиям в этих регионах, достаточным будет увеличение текущего значения всего на пять сантиметров. В зону опасности также попадают Ванкувер в Канаде, американские Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, а также все города атлантического побережья Европы. С графиками нескольких сценариев влияния повышения уровня моря на европейские страны можно ознакомиться здесь.
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В заключение нам бы хотелось еще раз подчеркнуть, что хотя практически все прибрежные государства, одни больше, другие меньше пострадают из-за потепления климата и вызванного им повышения уровня мировых океанов, но речи о исчезновении Японии, Китая, Индии, Италии, Великобритании и стран Аравийского полуострова не идет. Точно так же, как не идет речи о том, что этим странам грозит уничтожение из-за глобальных тектонических сдвигов в земной коре.
- Источники
- Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН
- Новое исследование показывает, что повышение уровня моря ускоряется
- Глобальные изменения ледников в 21 веке: Каждое повышение температуры имеет значение
- Удвоение частоты прибрежных наводнений в течение десятилетий из-за повышения уровня моря
- Каковы последствия глобального потепления?
- Относительное повышение уровня моря
- Уровень моря повышается с невероятной скоростью. Вот что нужно знать
- Как глобальное потепление разрушает жизнь на Земле
- Геологическое строение Японского моря и его тектонические последствия